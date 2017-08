La modelo favorita de la hija de Cindy Crawford no es su madre

Kaia Gener ha heredado la belleza de Cindy Crawford y desde bien niña tenía todas las papeletas para seguir los pasos de su madre. No ha heredado su lunar, de momento, tampoco es tan alta como ella, pero sí el encanto natural y los mismos rasgos de una de las modelos más populares de los años 90.

Ahora Kaia, con 15 años, ya ha protagonizado la campaña de primavera de 2016 de Alexander Wang, también presta su rostro al perfume Daisy de Marc Jacobs. De ella dice Jeremy Scott que tiene una belleza temporal y que no pasará de moda, por eso se espera que en unas semanas desfile en las grandes semanas de la moda con tanto éxito como el de su madre.

Aunque lo más fácil de imaginar es que la joven tiene a su madre como punto de referencia, en una reciente entrevista ha confesado a Teen Vogue que la modelo a la que más admira en el mundo es Karlie Kloss. “Respeto profundamente a Karlie Kloss”, ha dicho Kaia, que ve en el ángel de Victoria’s Secret no solo a una modelo icónica, también alguien que le inspira como persona.

“Icónica no es una palabra que use a la ligera, tienes que ganártelo”, apostilló la joven que dice que Karlie es una de las mejores personas que ha conocido a lo largo de su (corta) vida.