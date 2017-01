Al menos 219 inmigrantes y refugiados murieron ahogados en el Mediterráneo este año

Al menos 219 inmigrantes y refugiados se cree que murieron ahogados en el Mediterráneo en lo que va de año, más del doble que durante el mismo periodo de 2016, según ha denunciado ayer la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Tras entrevistar a los cuatro supervivientes de un naufragio durante el fin de semana, la agencia de la ONU indicó que se teme que cerca de 180 personas iban a bordo de una embarcación que volcó frente a la costa de Libia, y no las 110 que se sospechaba inicialmente.

“Así que es casi el doble que el número de víctimas, lo que eleva el total en las dos primeras semanas del año a 219 muertos en el Mediterráneo”, señaló en Ginebra el portavoz de la OIM, Joel Millman.

Los Guardacostas italianos indicaron que la embarcación no fue encontrada así que no hay forma de determinar el número de pasajeros que viajaban en ella. Los supervivientes fueron llevados hasta el puerto a Sicilia el lunes.

El total de muertos contabilizado en el Mediterráneo en las dos primeras semanas de 2016 fue de 91, recordó la OIM, que también está tratando de confirmar las informaciones de que unos 25 inmigrantes y refugiados murieron en la travesía entre Marruecos y España en los últimos días, según Millman.

Entre el 1 y el 15 de enero un total de 2.876 inmigrantes y refugiados han llegado a Europa por mar, principalmente a Grecia e Italia, frente a los 23.664 que lo hicieron en los primeros catorce días de 2016, según las últimas cifras de la OIM. El acuerdo alcanzado entre la UE y Turquía en marzo ha reducido el número de travesías desde las costas turcas hacia las islas griegas.

En 2016, más de 170.000 inmigrantes y refugiados entraron en Grecia, entre ellos 80.000 sirios, según Millman. Les siguen 41.000 afganos, así como miles de iraquíes, paquistaníes e iraníes, precisó.

Por su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció ayer que hay más de 2.000 refugiados e inmigrantes malviviendo en almacenes abandonados sin calefacción en Serbia, donde las extremas temperaturas que se están registrando en los últimos días debido a la ola de frío y nieve provocaron al menos siete casos de congelación.

Oficialmente, las autoridades húngaras cuentan con 6.000 plazas para acoger a los más de 8.500 solicitantes de asilo procedentes de Oriente Próximo y el norte de África que se encuentran “varados” malviven en el país a la espera de poder entrar en Europa.