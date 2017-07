Melissa Rauch de “The Big Bang Theory” dará la bienvenida a un hijo

Melissa Rauch, conocida por su trabajo como Bernardette en The Big Bang Theory, embarazada. La actriz de 37 años realizó el anuncio a la revista Glamour y confesó que su camino hacia la maternidad no había sido fácil. Un aborto espontáneo provocó una grave depresión que todavía no ha sido superada. “Fue una de las penas más profundas que he sentido en mi vida”, dijo la comediante.

“Desató una depresión que se quedó en mí. La imagen de nuestro bebé en el monitor del ultrasonido, sin movimiento, sin latido, después que habíamos visto ese mismo corazón sano y parpadeante solo dos semanas antes nos cegó completamente y todavía me acosa hasta hoy”, añadió.



La intérprete de Nueva Jersey se casó en 2010 con el escritor Winston Beigel, con el que vive en Los Ángeles (California) y con el que aumentará la familia a finales de este 2017. Melissa aprovechó la ocasión que le brindaba la charla con la publicación para enviar un mensaje solidario a todas aquellas mujeres que han pasado por lo mismo que ella: “A todas las mujeres que tengan problemas de fertilidad, que han tenido un aborto espontáneo o están atravesando el dolor ahora, permítanme dejarles este mensaje: no estáis solas”, señaló.



La llegada de este primer se produce en un momento profesional dulce. El pasado mes de mayo, Rauch y su compañera de rodaje Mayim Bialik llegaron aun acuerdo que triplicaba sus retribuciones en la comedia de la cadena CBS. Según publicó Variety, las actrices renovaban por dos temporadas más y pasaban a cobrar 460.000 dólares por episodio después de que el resto del elenco redujera parte de su caché