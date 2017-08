Melania Trump vuelve a confiar en el sello español Del Pozo

A Melania Trump, aunque siempre muy cuestionada, le gusta la moda. Tiene sus detractores, pero también sus defensores y, a pesar de que esté en el centro de mira, siempre intenta salir airosa en cuestiones estilísticas, incluso en sus looks de aeropuerto, como nos los demuestra el último, que tiene el sello de Del Pozo.

La primera dama de Estados Unidos se enfundó un diseño de la firma española y con él la vimos en el aeropuerto de Morristown. No podía estar más elegante. Apostó por una creación de la colección Resort de 2017 - hace unos meses también se decantó por un diseño de la firma y también de una colección Resort, pero de la de 2018- muy juvenil y alegre.

Al tratarse de un look de aeropuerto, la esposa de Trump escogió un modelo en el que primaba la comodidad. Con líneas amplias, volumen y tirantes gruesos, el vestido combinaba tres colores: el blanco de la parte superior y el amarillo y el beige de las ondas que formaban el estampado.

Combinó su vestido de pret a couture de la firma española con unos salones nude, una apuesta siempre segura, que le sirvieron para derrochar sofisticación y elegancia. La primera dama poco a poco va conquistando el corazón de los fashionistas.