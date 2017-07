Mel B tiene que pagar 35.000 euros al mes a su exmarido

Un juez ha ordenado a Mel B el pago a su exmarido, Stephen Belafonte, de 40.000 dólares mensuales. Según la revista US Weekly, la ex Spice Girl también tendrá que afrontar el pago de 140.000 dólares correspondientes a los honorarios de los abogados y de los forenses.

Según TMZ, la noticia llega después de que Belafonte presentara una solicitud de ayuda de emergencia para el cónyuge, alegando que necesitaba soporte para pagar comida, vivienda y su factura telefónica. La juez de American Got Talent solicitó el divorcio del productor de 42 años después de más de una década de matrimonio. La cantante afirmó que su ex esposo le engañó con su niñera y supuestamente abusó de ella. Mel B es la mamá de Phoenix, de 18 años, y Angel, de 10 años, de relaciones anteriores, así como una hija de cinco años, llamada Madison que comparte con Belafonte.

En abril, la artista de 42 años recibió una orden de restricción temporal contra Belafonte. “Tengo miedo de mi seguridad y tengo miedo de sufrir daños irreparables como resultado de las amenazas (de Belafonte)”, escribió en sus documentos judiciales obtenidos por US Weekly. “Temo que lleve a cabo sus amenazas contra mí, dañando colateralmente a los niños”, añadía la británica.

La decisión del juez llega en un momento económico muy delicado para Mel, que se ha visto obligada a pedir dinero a sus amigos más cercanos para poder pagar la casa de 13 millones de dólares. “Ella simplemente no puede permitirse perder más dinero. Así que ha recurrido a los amigos en un momento de necesidad y están haciendo todo lo posible por ayudarla”, dijo una fuente a The Mirror.