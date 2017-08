Más de un millón de españoles reciben enseñanza bilingüe, principalmente en inglés

Un total de 1.218.703 alumnos de enseñanzas no universitarias recibieron formación en lengua extranjera como idioma de enseñanza durante el curso 2015-2016, la mayoría de ellos, en programas de aprendizaje de contenidos y lengua extranjera, según datos del informe sobre estadística de enseñanzas no universitarias en lenguas extranjeras publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Según se extrae del estudio, durante el curso 2015-16 el 33,4% del alumnado de Educación Primaria participó en alguna de las experiencias que integran la lengua extranjera en alguna materia diferente a la de la propia lengua extranjera. En Educación Secundaria lo hizo el 22,1% del alumnado, y en Bachillerato la cifra fue del 6,1%.

La mayoría de los cursos suelen ser de programas de aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera que concentran el 27,3% del aprendizaje de este tipo en Primaria, mientras que un 4,9% realiza otras experiencias y el 1,2% está matriculado en centros extranjeros.

Respecto a los centros que ofrecen este tipo de formación destacan un total de 4.250 centros para Primaria (un 37% sobre el total de los centros) un total de 2.159 centros de Secundaria Obligatoria (34,7%), que ofrecen algún tipo de experiencias en lengua extranjera en un materia diferente a la propia lengua y 520 centros en Bachillerato un total de 520 centros (13%).

El inglés es la lengua mayormente utilizada en los distintos programas de aprendizaje, con un total de 924.600 alumnos (95,6%), seguido por el francés con 25.091 participantes (2,6%) y por último el alemán con 6.342 (0,7%).

Por comunidades, destacan el Principado de Asturias (50,8%) y Castilla y León (48,2%) en el porcentaje del alumnado de Primaria que aprende en esta opción bilingüe. Por otro lado, comunidades como La Rioja y Cantabria (más del 50% y el 20% respectivamente) presentan los porcentajes más altos de otro tipo de experiencias asociadas a la enseñanza bilingüe. En Secundaria el porcentaje de alumnado que sigue en programas de aprendizaje en lengua extranjera es menor, pero aún así, en ocho comunidades se supera el 20% destacando Asturias (28,5%) y Murcia (25,7%).

Por el contrario, en seis comunidades autónomas y dos ciudades no se alcanza el 10% de centros de este tipo.