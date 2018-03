Más de cien grupos españoles participan en el concurso SonidosMans de Paideia

La plataforma SonidosMans, promovida por la Fundación Paideia Galiza-Estudios Mans de A Coruña con la colaboración de Agadic, ya cuenta con más de un centenar de bandas emergentes inscritas. La mayoría de los grupos son de procedencia gallega –principalmente de las provincias de A Coruña y Pontevedra– aunque también hay agrupaciones del resto de España, indica la entidad.

El objetivo de la plataforma web sonidosmans.com es “la promoción de bandas emergentes de toda España”, con el aliciente de que los que se inscriban podrán tener la oportunidad de grabar en Estudios Mans y formar parte del cartel de ocho importantes festivales de ámbito gallego: O Son do Camiño, Festival de la Luz, Revenidas, O Marisquiño, Vive Nigrán, Portamérica, Festival Sinsal Son Estrella Galicia o Atlantic Fest.

Trabajos inéditos

Los grupos interesados deberán presentar sus temas mediante la aplicación web hasta el próximo 6 de abril. Podrán participar artistas con residencia en España que presenten temas inéditos en letra y música y que no hayan editado o distribuido con anterioridad ningún trabajo.

Una vez finalizada la fase de inscripción, Paula Quintana, directora del programa “Proyecto Demo” de Radio 3, se encargará de seleccionar los 50 mejores trabajos, que participarán en una fase de votación popular entre el 16 y el 30 de abril y en la que se decidirán los 25 grupos finalistas. De entre estos, un jurado designado por cada uno de los festivales colaboradores decidirá qué agrupación formará parte del cartel de los eventos.

Los ganadores podrán acompañar en el escenario a grupos como The Killers, Jamiroquai, Izal, Two Door Cinema Club, Neuman, The Vaccines, Franz Ferdinand, Love of Lesbian, Eskorzo o Depedro, entre otros.

Algunas de las agrupaciones ganadoras de la edición de 2017 de SonidosMans fueron Fizzy Soup (Cuenca), Hexany (A Coruña), Playa Desmayo (A Coruña), Tr3s (Ames), Zapa! (Santiago de Compostela), The Soul Breakers (Pontevedra) o Néboa (Catoira).

Desde Paideia animan a las bandas a participar en una iniciativa que promueve la creatividad artística y pone en valor el talento de jóvenes emprendedores. l