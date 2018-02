Marta Sánchez reabre el debate sobre el himno de España al ponerle letra

La iniciativa de la cantante Marta Sánchez de presentar en concierto una versión del himno nacional en formato de balada y con una letra en la que proclama “no pedir perdón” por sentirse española vuelve a dividir al país en torno a una cuestión que desde el siglo XIX no concitó suficiente consenso.

“Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí. Hoy te canto para decirte cuánto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir”, cantó la madrileña el pasado sábado a su paso por el Teatro de la Zarzuela para conmemorar 30 años de carrera. Sánchez reconoció ayer que está “aún flipando” y “alucinando” con la repercusión de su iniciativa.

“Aquí ha habido cero estrategia. La idea surgió hace poco más de un año en mi jardín en Miami y la dejé aparcada durante un tiempo por si era un atrevimiento, escribiendo solo algunos borradores; de vuelta a España, cuando apareció el concierto de La Zarzuela, necesitaba algo para cerrar el repertorio y fue entonces cuando volví a valorar la idea de terminarla”, relató. La cantante venció sus reticencias a aportar su propia versión de una melodía que permanece desde el siglo XIX sin letra porque, explicó, no la escribió “con la intención y aspiración de que quedase como la oficial, sino como un guiño de cariño” a su país, hecho “desde el cariño y la nostalgia”.

“La gente que no me apruebe con esta acción me da pena, porque no sentirse orgulloso de ser español... Pues vete a otro lado”, respondió ante la pregunta de si no temía que esta iniciativa le generase animadversiones de una parte de la sociedad que ve en este un tema sensible.

Más de 600.000 reproducciones registra ya el enlace más visitado de Youtube con su actuación, en el que puede leerse sobreimpreso el texto de su versión, con versos como “rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón”. Tras su publicación, las redes fueron despertando durante el domingo y Sánchez se convirtió en “tema del momento” en Twitter, despertando numerosas reacciones. Preguntada por cuál le había hecho más ilusión, Sánchez echó balones fuera y aseguró que todas, “pero no como políticos, sino como ciudadanos españoles”.

La “Marcha de granaderos” o “Marcha Real”, compuesta por Manuel Espinosa de los Monteros a finales del siglo XVIII por encargo de Carlos III, pasó a ser himno nacional con la reina Isabel II una vez que la música ya tenía los favores del pueblo. Desde entonces varios fueron los intentos por ponerle letra a esta pieza nacida como composición militar, protagonizados por figuras como Ventura de la Vega, Eduardo Marquina y José María Pemán.

El último intento serio fue el que hizo en 2007 el Comité Olímpico Español (COE) al convocar un concurso que recibió 7.000 propuestas. La ganadora fue la letra del manchego Paulino Cubero, pero se retiró ante la falta de consenso.