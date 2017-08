El maquillador de Beyoncé desvela un secreto de belleza de la cantante

Nos gustará más o menos su estilo, pero si hay algo que no le podemos negar a Beyoncé es que es una de las famosas que más partido le saca a sus looks beauty. Derrocha sofisticación sobre la alfombra roja pero también lo hizo en la final de la Super Bowl. Que sus peinados y maquillajes sean todo un éxito tienen mucho que ver con su maquillador Sir John. Él ha sido quien ha confesado cuál es el secreto que ocultan las cejas de la cantante.

Desde hace unos años, el cuidado de las cejas y su maquillaje es tan importante como la aplicación de sombras o el iluminador pero lo que desconocíamos es que la cantante no gasta grandes sumas de dinero en su cuidado, todo lo contrario.

“Mi secreto es aplicar pegamento en barra Elmer para fijar las cejas”, ha dicho el maquillador. Y lo hace por dos razones: porque no obstruye los poros y se lava fácilmente.

Pero no se trata de ninguna novedad, es un truco que desde hace muchos años usan los drag queen para tapar las cejas y poder dibujarlas con otra forma. De hecho, hace unos meses esta técnica se hizo viral entre los vloggers de belleza quienes después de dejarlo secar, aplican polvo compacto encima haciendo desaparecer las cejas y pudiendo maquillar encima.