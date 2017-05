Manel Navarro: “Si gano Eurovisión me rapo el pelo a cero”

El cantante Manel Navarro, que representará a España en el Festival de Eurovisión 2017, ha asegurado que afronta ilusionado y con muchas ganas su participación, y ha remarcado que lleva “los deberes hechos”.



En un encuentro con los medios en Barcelona antes de partir hacia Kiev (Ucrania), ha remarcado que ante la llegada del festival, que se celebrará el 13 de mayo, empieza a estar un poco nervioso, pero que considera que se ha hecho “un muy buen trabajo”.



Navarro ha remarcado que ha sido un sueño poder tocar fuera de España en las promociones y conocer a otros candidatos, señalando que “lo más bonito” que se lleva de su paso por el certamen es haber conocido a otros artistas.

Ha asegurado que piensa salir a disfrutar para interpretar su ‘Do it for your Lover’, y ha remarcado que va para ganar, pero entrando en el ‘top 10’ quedaría “más que contento”, aunque tampoco consideraría un fracaso estar entre el puesto 10 y 15.



Entre los favoritos ha situado a Italia, aunque Navarro ha afirmado que las canciones que más le gustan son las de países como Finlandia o Noruega.



RTVE ofrecerá en directo la final del 13 de mayo y también las dos semifinales de los días 9 o 11, y se volcará con una cobertura informativa que estará pendiente de Navarro y del resto de participantes en el festival.



COBERTURA TELEVISIVA



José María Íñigo y Julia Varela repiten por tercer año consecutivo como pareja de comentaristas de un festival en el que debutará la presentadora y modelo Nieves Álvarez como portavoz de los puntos del jurado español.



La propuesta de Manel Navarro contará con la puesta en escena del director artístico belga Hans Pannecoucke, artífice de la escenografía del grupo The Common Linnets con el que los Países Bajos obtuvo la segunda plaza en 2014.



Esta edición se podrá seguir en una aplicación propia de RTVE con la información del candidato español, las retransmisiones en 360 grados para recorrer las bambalinas, los camerinos y la ciudad y habrá charlas en directo con la comunidad eurofan a través de las redes sociales.