Macarena Gómez muestra su lado solidario con la Fundación Ibarra

Un año más Hoss Intropia y la Fundación Sandra Ibarra organizan una nueva edición del mercadillo solidario en el que tienen como objetivo ayudar en la investigación de la lucha contra el cáncer. En esta ocasión fue Macarena Gómez la elegida como madrina para dar el pistoletazo de salida al mercadillo que tendrá lugar en el Hotel Silken de Puerta de América hasta el próximo seis de mayo.



INTROPIA Y LA FUNDACIÓN SANDRA IBARRA RECAUDAN FONDOS CON UN MERCADILLO SOLIDARIO



De lo más sonriente por poder colaborar en una bonita causa, Macarena comentó que cómo personaje público siente que tiene la responsabilidad de ayudar a todas aquellas personas que lo necesitan y es que siempre que puede aporta su granito de arena por una buena causa.



CHANCE: ¿Qué significa para ti estar en este acto?

Macarena Gómez: Como personaje público que soy creo que mi obligación es poder colaborar en proyectos como este. A mí me llamaron y dije si pudo hacerlo y no estoy ocupada di que voy, estoy malísima y he venido porque sí, insisto, no me cuesta nada colaborar y si con mi ayuda puedo ayudar a que se produzca más ventas en el rastrillo y a través de las redes sociales y todo y puedo hacer que recauden más dinero, pues yo encantada.



MACARENA GÓMEZ: “ESTE AÑO TENGO MUCHA TRAMA CON LOS PERSONAJES DE MIREN Y LOLES LEÓN”



CH: ¿Qué otro tipo de fundaciones te gusta colaborar?

MG: La verdad es que colaboro con muchas. Yo tengo una con la que colaboro mucho, soy madrina de la Fundación que es de unos compañeros míos de colegio de Córdoba, ya han conseguido que sea Fundación y estoy muy orgullosa. Es una fundación para niños con problemas de desarrollo.



CH: ¿Proyectos a nivel profesional?

MG: Estoy con la serie.



CH: ¿Estáis grabando?

MG: Estamos ya a punto de acabar la décima temporada que la vamos a acabar en dos meses o mes y medio.



CH: Volvéis dentro de nada.

MG: No sé. Próximamente puede ser una semana o dos meses. En breve empiezo el rodaje de una peli que se llama ‘Las Estrellas’ y voy a estrenar ‘Pieles’ que es lo que más ilusión me hace, la película ‘Pieles’ de Eduardo Casanova.



CH: ¿Qué pasará con tu personaje de la serie?

MG: No me dejan desvelar muchas cosas sobre ‘La que se Avecina’. Os confieso que como grabo de forma desordenada pues me hago mucho lío.



CH: ¿No te quedas embarazada, no te separas?

MG: No, yo nunca me separo. Este año tengo mucha trama con los personajes de Miren y Loles León.



MACARENA GÓMEZ: “SIEMPRE HE TENIDO RELACIONES A DISTANCIA, PERO DESDE QUE TENGO 18 AÑOS”



CH: No te separas ni en la vida real que estás muy bien.

MG: No, no. Ni en la vida real.



CH: Hoy es un día solidario, pedimos tu solidaridad para hablar de tu vida.

MG: Mira qué mona, cómo me la ha querido colar.



CH: ¿Cómo está el chaval?

MG: Muy bien.



CH: ¿Cuántos años tiene ya?

MG: Dos añitos.



CH: ¿No quieres más?

MG: No. Bueno sí que me gustaría pero es que trabajo mucho. No tengo tiempo.



CH: ¿Cómo se lleva la distancia con Aldo?

MG: Yo siempre he tenido relaciones a distancia, pero desde que tengo 18 años.



CH: Pero dicen que no funcionan.

MG: Qué va, son las que más funcionan. Nos vemos con más ganas.



CH: Lo malo del día a día no lo vivís.

MG: Claro, así es.



CH: ¿Cuánto tiempo lleváis juntos?

MG: Mucho, no sé. Siete u ocho, no lo sé, no voy contándolo tampoco. Tú pregúntaselo a tus padres, que seguro que no se acuerdan.



MACARENA GÓMEZ: “EL TEMA DE LAS JOYAS ESTÁ BAJO SECRETO DE SUMARIO”



CH: ¿Aparecieron las joyas?

MG: De ese tema no se puede hablar. Eso está bajo secreto de sumario. No se puede hablar.



CH: ¿Pero sabes cómo va la historia?

MG: No puedo hablar.



CH: Pues a ver si las encuentran rápido.

MG: No me sigáis preguntando cositas porque no voy a hablar ni mu.



CH: ¿Cuánto tiempo lleváis casados Aldo y tú?

MG: Cuatro o cinco años. No me acuerdo.



CH: ¿Celebráis los aniversarios?

MG: Te voy a decir una cosa, cuando celebras un aniversario de bodas o tu cumple hay veces que no te acuerdas de los que cumples, no, es una broma.



CH: ¿No te acuerdas de las fechas?

MG: De fechas sí que me acuerdo, pero no sé cuánto tiempo pasa entre una y otra.