Loterías paga más de 400 millones de euros en premios en menos de 24 horas

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) pagó algo más de 400 millones de euros en premios hasta las 12.00 horas de ayer, casi 24 horas después de que saliese “El Gordo” del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que hizo aparición a las 11.57 horas en el quinto alambre de la séptima tabla el jueves.

Así lo indicaron fuentes del organismo estatal, que en las primeras horas tras el sorteo de Navidad, efectuó el pago de 40 millones de euros en premios, desde que a las 16.30 horas del jueves se abriera la posibilidad para los agraciados de cobrar su décimos premiados en la Lotería de Navidad 2016.

Desde el año 2014, se permite a los premiados cobrar premios el mismo 22 de diciembre, algo que este año se adelantó a las 16.30 horas, ya que en los ejercicios precedentes se podía realizar desde las 18.00 horas.

De esta forma, los boletos agraciados este año se pudieron cobrar desde el mismo 22 de diciembre en entidades bancarias y en administraciones de loterías, dependiendo del importe del premio.

Selae establece que los premios iguales o inferiores a 2.500 euros se pueden hacer efectivos en cualquier administración de Lotería. Asimismo, a la hora de hacer efectivo el cobro, no se solicita ningún tipo de acreditación personal, por lo que es suficiente presentar el décimo premiado original, no estando permitidas las fotocopias.

Por otro lado, si el premio es superior a 2.500 euros, se puede cobrar en alguna de las entidades bancarias que tienen convenio con Selae (BBVA, Bankia, Banco Popular, CaixaBanc y algunas cajas de ahorro de la asociación CECA) que deberán entregarle al ganador un cheque con el premio, aunque no sean los bancos habituales de este.

Por otra parte, si el agraciado tiene abierta una cuenta bancaria en algunas de las entidades anteriormente mencionadas, será el mismo banco quién ingrese la cuantía en su cuenta corriente. En este caso, será necesario presentar el DNI como acreditación personal además del décimo premiado.

Del mismo modo, si el premio es superior a los 2.500 euros, también existe la posibilidad de dirigirse a cualquier delegación Territorial de Loterías y Apuestas del Estado. Al igual que en el caso anterior, el jugador tendrá que aportar el DNI y el boleto para efectuar el cobro.

Respecto al décimo, Selae recordó ayer que debe cobrarse en un plazo máximo de tres meses. Una vez pasada esa fecha, Hacienda se embolsará la cantidad total del premio y el jugador no podrá solicitar la cuantía, aunque acredite ser portador de dicho boleto.

Este año el premio “Gordo”, dotado con 4 millones de euros a la serie (400.000 euros al décimo), que fue para el número 66.513, se quedó en Madrid, mientras que el tercero, el 78.748, agraciado con 500.000 euros a la serie, viajó hasta Navarra y el resto de premios se repartieron por toda España. n