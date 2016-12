Localizan al padre de los tres niños que permanecieron varios días junto a su madre muerta

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ya localizó al padre de los tres niños que permanecieron junto a su madre muerta durante varios días en un domicilio de Palma y que actualmente están bajo la custodia de protección de menores del Consell de Mallorca.

Los técnicos y psicólogos del IMAS “han hablado” con el padre de los menores y están realizando una valoración para determinar si se puede hacer cargo o no de sus hijos.

Así lo explicó la consellera de Bienestar Social y Derechos Sociales y presidenta del IMAS, Margalida Puigserver, quien señaló que está previsto que este miércoles los tres niños salgan del Hospital Universitario de Son Espases, donde han permanecido en observación y bajo cuidados médicos desde el pasado 20 de diciembre.

Con todo, Puigserver confirmó que los tres menores se encuentran “bien de salud” y destacó la buena atención recibida en el centro hospitalario “que ha permitido que los tres permanecieran juntos en una misma habitación”. “Los hermanos no han querido separarse en ningún momento”, aseveró al respecto.

Los tres niños, de 5, 10 y 11 años, pasaron entre tres y cuatro días viviendo solos con el cadáver de su madre en su domicilio de la barriada de Verge de Lluc, en Palma. La mujer, de nacionalidad nigeriana y 40 años, habría fallecido por causas naturales, según los primeros informes forenses. Al parecer la madre estaba enferma y no quería recibir ayuda de los Servicios Sociales, motivo por el cual cambiaba con frecuencia de domicilio.

ACOGIMIENTO TEMPORAL

La presidenta del IMAS indicó que, mientras se está haciendo una valoración al entorno familiar de los menores, los tres hermanos serán trasladados a un centro de primera acogida del Servicio de Menores del IMAS.

Allí permanecerán temporalmente hasta que se produzca un acogimiento familiar –por miembros de su propia familia– o un acogimiento externo.

Con todo, Puigserver desveló que hay una familia del mismo centro educativo donde los niños estaban escolarizados “que está interesada en acogerles”.