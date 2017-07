Las llegadas de inmigrantes a España por tierra y mar se duplican en lo que va de año

La entrada de inmigrantes a España por tierra y mar se disparó en lo que llevamos de 2017, hasta el punto de que ya duplica la cifra del mismo periodo del año pasado, con 10.751 personas que intentaronllegar a nuestro país por distintos medios, sobre todo pateras y frágiles embarcaciones.

Precisamente, el número de lanchas que arribaron a las costas españolas hasta la fecha fueron 304, mientras que en todo el 2016 fueron 464, destacó el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en su comparecencia en el Congreso para explicar su política de inmigración.

En esas 304 embarcaciones se han rescatado a 5.800 personas, aunque no se pudo evitar la muerte de 19 y la desaparición de 42, cifras que superan las del año pasado, cuando se salvaron 6.726 inmigrantes, 16 murieron y 30 no se pudieron encontrar.



Asaltos al vallado

Solo en junio, añadió, 2.189 personas intentaron cruzar las aguas del Estrecho en 84 pateras. Del total de 10.751 migrantes y refugiados que llegaron a España hasta el pasado 16 de julio, 3.204 lo hicieron a través de Ceuta y Melilla, sobre todo “por asaltos al vallado fronterizo o en dobles fondos”, de forma que las entradas por vía terrestre aumentaron un 40,3%, mientras que por la marítima descendieron un 50,4%.

También “se han intensificado” los intentos de asaltos masivos a la valla de Ceuta en estos seis primeros meses, cuando se contabilizaron hasta 5.266, mientras que en todo el año pasado esa cifra fue de 3.472.

Cifras que situaron el fenómeno migratorio como una de las “prioridades” del Gobierno, que frente a dramas como la muerte de 49 inmigrantes en el mar de Alborán el pasado 5 de julio “hace todo lo posible” por ayudar a estas personas.

Pero considera que no es su “responsabilidad” que “decidan huir de su país” en pateras que “a duras penas flotan” y que a la “menor de cambio se hunden”. “No eludimos ninguna responsabilidad, pero tenemos la que tenemos”, zanjó el ministro.

Zoido también atribuyó a “problemas” de Italia los retrasos en la reubicación de refugiados y subrayó que España está a la espera de que el país alpino responda a las solicitudes que nuestro país ya remitió. El ministro anunció la llegada mañana desde Italia de 29 refugiados y que se están tramitando 402 expedientes.