Liberan al futbolista Lucas Hernández tras ser detenido por malos tratos

El futbolista del Atlético de Madrid Lucas Hernández quedó ayer en libertad y abandonó los juzgados de Majadahonda pasadas las 15.30 horas después de haber sido detenido en la madrugada de ayer acusado de un delito de malos tratos hacia su compañera sentimental.

Después de llegar a las 11.00 horas a dependencias judiciales, y tras pasar la noche en el cuartel de la Guardia Civil de Las Rozas, el jugador abandonó el juzgado en un coche y sin hacer declaraciones a los medios.

Tampoco quisieron comparecer los abogados del futbolista. La pareja del defensa del Atlético de Madrid también fue llamada a declarar por parte de la jueza. No existían denuncias previas por malos tratos.

El futbolista del Atlético de Madrid presentaba síntomas de embriaguez cuando fue detenido en su domicilio, según informaron fuentes de la investigación.

Sobre las 03.30 horas de ayer, la Policía Local recibió una llamada de la compañera sentimental del jugador advirtiendo de que había tenido un enfrentamiento con su pareja. Los agentes se desplazaron hasta la urbanización Molino de la Hoz, en Las Rozas, y se encontraron al jugador con síntomas de embriaguez. La mujer tuvo que ser trasladada hasta el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda por una ambulancia de los Servicios de Asistencia Municipal, Emergencias y Rescate (Samer) de Las Rozas. La presunta víctima todavía no ha presentado denuncia en la Guardia Civil, por lo que todas las actuaciones se están realizando de oficio. Fuentes del Instituto Armado señalaron que no existen denuncias previas. n