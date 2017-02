Lady Gaga ultima los detalles de su actuación en la Super Bowl

Cuenta atrás para Lady Gaga. La cantante de 30 años última los detalles de su actuación en el intermedio de la Super Bowl la madrugada del lunes 6 de febrero (hora española), un hito en su carrera profesional sobre el que se ha volcado en el último mes. Todos los preparativos se llevan con mucho sigilo y apenas han trascendido detalles o invitados especiales, pero sabemos algunos pormenores...

La ‘mother monster’ interpretará en el césped del estadio NRG de Houston uno de sus mayores hits, Bad Romance. En un vídeo de los ensayos publicados a principios del pasado mes de enero se puede ver a la neoyorquina junto a su equipo de bailarines repasando la famosa coreografía del single que arrasó en 2009 y cuyo vídeo ganó siete MTV Video Music Awards y fue considerado por la revista musical Billboard el mejor de la década.

Su hermana Natali Veronica le sugirió que hiciera algo espectacular en el aire y ella en una entrevista a una radio dejó caer que podría aparecer suspendida en algún momento del show. Aunque 12 minutos parezcan poco, la intensidad, la tensión y la responsabilidad harán que parezcan una eternidad, por eso, la ganadora de seis premios Grammy lleva semanas sometiéndose a un duro entrenamiento personal, tal y como confirman las fotografías que ha colgado en Instagram.

Para prepararse para el gran evento, Gaga ha estado ensayando sin parar con su equipo. Treinta días antes del Super Bowl, compartió una foto de sí misma y de su banda haciendo un control de sonido en un estudio de ensayo. Además, su equipo preparó una pista de baile en el patio trasero de su casa de Malibú para que pudieran ensayar al aire libre.

Un acontecimiento con el que la ex prometida de Taylor Kinney lleva soñando desde que era una niña. “He estado planeando esto desde que tenía 4 años, así que sé exactamente lo que voy a hacer”, explicó Gaga en un vídeo grabado detrás del escenario. Por eso, se ha volcado al completo con el show y no ha atendido otros compromisos profesionales salvo la promoción como embajadora de Tiffany&Co. En otra entrevista contaba cómo le impactó la interpretación de Whitney Houston del himno nacional en 1991 y como aquel momento fue inspirador para preparar su presencia el año pasado en el 50 aniversario del evento deportivo.

Asimismo, US Weekly confirmó en exclusiva que Gaga anunciará su gira mundial Joanne el lunes, 6 de febrero, la mañana después de su espectáculo del Super Bowl.