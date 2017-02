Lady Gaga y Christian Carino viven el principio de una historia de amor

Seis meses después de confirmarse su ruptura de Taylor Kinney, Lady Gaga vuelve a darle una oportunidad en el amor. El afortunado: Christian Carino, representante de famosos. Días después de su alabada actuación en el intermedio de la Super Bowl se han publicado unas fotografías de ambos que lo dicen todo: entre la cantante y el representante de famosos hay una enorme química y complicidad.

Los rumores de un posible noviazgo saltaron a finales de enero cuando los tortolitos fueron captados en actitud muy cariñosa durante un concierto de Kings of Leon. Asimismo, la nueva pareja de moda no tuvo ningún problema de ser captados abrazándose durante los ensayos de la neoyorquina en el estadio de Houston y se sentaron juntos en el desfile de Tommy Hilfiger celebrado esta semana en Venice (California), confirmando así las noticias de un romance entre ambos.

¿Quién es este atractivo hombre que ha robado el corazón de la ‘mother monster’? Christian, que fue pareja de la actriz Lauren Cohan, protagonista de The Walking Dead, es muy conocido en el mundo de la música, ya que el manager cuenta entre sus clientes con estrellas de la talla de Justin Bieber, Christina Aguilera, Miley Cyrus, Jennifer Lopez y Simon Cowell, entre otros.