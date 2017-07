Kylie Minogue y su exnovio Olivier Martinez comparten cena

Es cierto que no toda ruptura acaba con la relación total de la pareja y muchas veces se deja de ser novios para pasar a simplemente amigos. Igual este es el caso de Kylie Minogue y su ex Olivier Martinez que han vuelto a compartir una bonita velada juntos después de su ruptura hace diez años. ¿O habrá vuelto a saltar la chispa del amor entre ellos?

Todo parece apuntar que Kylie Minogue y Olivier Martínez han compartido una cena de lo más romántica juntos tal y como apunta la publicación The Sun. Y además, según un informante la pareja acabó dándose un beso en esta cita, como cuenta a la publicación.

Desde que la joven cortara su relación con Joshua Sasse en a principios de año, a la cantante se le ha llegado a relacionar incluso con el príncipe Andrés, el que fuera marido Sarah Fergusson.

Ahora y según esta publicación se relaciona a la artista con una de sus ex parejas y es que a veces existen las segundas oportunidades y pueden funcionar. Igual es el caso de Kylie Minogue y Olivier Martínez...