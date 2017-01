Kylie Jenner cambia de estilista para diferenciarse de sus hermanas

Kylie Jenner no quiere ser una copia mala de su hermana Kim Kardashian y tampoco tiene la altura ni el cuerpo de la top model Kendall Jenner, así que no le ha quedado más remedio que reinventarse.

Kylie Jenner se ha hecho a sí misma para diferenciarse de sus hermanas más mediáticas y justo cuando Kim está viviendo su época más baja y Kendall no tiene desfiles ni ha protagonizado recientemente ninguna campaña, la pequeña del clan cambia de estilista y habla de él en su página web. ¡Menuda manera de cuadrarlo todo!

“Siento que estoy cambiando mi aspecto”, ha dicho la socialité en su página web sobre el cambio que está sufriendo desde hace unos meses. El artífice de que los looks sean cada vez más cool es Jill Jacobs, el artífice de sus looks en la Semana de la Moda de Nueva York y el cerebro del desnudo con Tyga en las redes sociales y del disfraz de Christina Aguilera con el que sorprendió en Halloween.

Además gracias a él ha conseguido ser una de las protagonistas del icónico calendario de Terry Richardson para 2017, que no debe ser muy complicado cuando se trabaja mano a mano con el asistente de Monica Rose y el mismo estilista que Gigi Hadid.