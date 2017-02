Khloé Kardashian celebra la recuperación de su apellido

Después de la tortuosa separación de Klhoé Kardashian con el que fuera su marido, Lamar Odom, la joven del clan más conocido del panorama internacional ha conseguido algo que llevaba meses esperando y como no, no ha podido evitar celebrarlo por todo lo alto con una increíble tarta.

La pareja decidió alejarse hace dos años, aunque como se pudo ver el en reality de la familia Kardashian, la realidad era que Khloé se sentía responsable del jugador de baloncesto y no podía dejar de estar pendiente de él.

Y es que Lamar concedió durante aquellos años alguna que otra entrevista donde proclamaba su amor por la que iba a convertirse en su ex mujer y declaraba abiertamente su intención de luchar por su matrimonio.

Pero la realidad es que si no lo hizo mientras estuvieron casados, no lo iba a demostrar tampoco una vez que la había perdido, por mucho que a la joven le doliese que su matrimonio hubiese acabado así y a pesar de su insistencia por mantener la relación.

A todo esto, se le juntó graves problemas como una sobredosis de drogas y alcohol por parte del jugador de baloncesto en 2015 que atrasó la firma de los papeles de divorcio. La mediana de las Kardashian estuvo al lado del que había sido su marido durante aquellos duros momentos y la joven lo pasó mal.

Sin embargo, ambos pudieron recuperarse de aquello y por fin llego el divorcio el año pasado. En la actualidad, Khloé Kardashian mantiene una relación con otro jugador de baloncesto de 25 años, Tristán Thompson, con el que se le ve muy feliz e hicieran pública su relación el mismo año que se divorció de Lamar, donde se les pudo ver felices de la mano.

Su nueva pareja por otro lado, está esperando un hijo de su anterior relación. Un hecho que podría pensarse que podría complicarle la relación con Khloé sin embargo, la pareja parece vivir momentos muy dulces y están felices a la espera del primogénito de Tristan.

Pero sin duda, Khloé Kardashian por fin puede despedirse de su antigua vida con Lamar por completo. Y es que ahora ha dejado de llevar el apellido Odom que le unía a su ex marido haciendo que la joven se sienta totalmente liberada de todo aquello que vivió con Lamar.

Y ante un momento tan bonito de su vida, los asistentes de la joven no han querido dejar de celebrar la buena noticia junto a la familia de Khloé, entregándole una réplica de su carnet de conducir sin su antiguo apellido.

Además, en la tarta se podía leer frases de lo más divertidas para animar a la joven a vivir su nueva vida muy feliz y contenta. En vez de aparecer la dirección de la casa de la mediana de las Kardashian, se dejaba ver una frase de lo más reveladora sobre el nuevo rumbo de su vida: “camino a la libertad”. Toda una declaración de intenciones que todos los que adoran a la joven quieren que siga.

Y como no la estrella de las redes sociales, su hermana Kim Kardashian quiso compartir con todos sus seguidores por Snapchat un momento tan importante en la vida de la joven.

Quizá esto haga que la nueva pareja formada por Khloé Kardashian y Tristan Thompson puedan casarse y vivir una nueva vida juntos. ¿Sonarán campanas de boda de nuevo para la mediana del clan Kardashian?