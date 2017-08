Kendall Jenner recibe el título de icono de la moda de la década

Hoy, en Villa Kardashian-Jenner están de celebración. Kendall Jenner acaba de ser elegida Icono de Moda de la Década, reconocimiento que le será entregado en la Semana de la Moda de Nueva York el próximo mes de septiembre. La modelo de 21 años recibirá el galardón el 8 de septiembre en los Premios Fashion Media 2017 que entrega Daily Front Row.

Una magnífica noticia para la joven, que a través de dos sensuales instantáneas compartidas en su concurrida cuenta de Instagram confirmaba su colaboración con la firma de lencería La Perla. En poco más de unas horas, la nueva embajadora acumulaba más dos millones y medio de ‘Me gusta’. Este acuerdo de la firma de ropa interior y la hija de Kris Jenner puede ser el motivo por el que este año Kendall no esté entre los ángeles de Victoria’s Secret.

Pero la maniquí no será la única homenajeada. Según adelantaba FashionWeekDaily.com, el fotógrafo chileno Mario Testino le será otorgado el galardón como Creativo del Año, y Jordan Barrett ha sido elegido como Modelo Masculino. Lena Dunham y su amiga Jenni Konner han sido reconocidas como Mejor Destino Digital por su web The Lenny Letter y la revista InStyle, Mejor Edición Septiembre por su primer número bajo la dirección de Laura Brown.