Kase.O congregó a miles de personas en las Fiestas del Pilar

La ciudad de Zaragoza ha acogido con euforia a Kase.O en un concierto en plenas Fiestas del Pilar con el que el internacional MC, lanzado a la fama junto a Violadores del Verso, se ha vuelto a convertir en profeta del rap en su tierra.

“Sed bienvenidos a este círculo”, ha adelantado el MC a las miles de personas de pie y en las gradas que han acogido con expectación al recién nominado a los premios Grammy Latino en un Pabellón Príncipe Felipe abarrotado, que ha colgado el cartel de entradas agotadas.

Gritos, silbidos y manos en el aire han recibido a Javier Ibarra, más conocido como Kase.O, al ritmo del “duro, potente y crudo Hip Hop” de la introducción de su último disco “El círculo”, que ha protagonizado un concierto en el que no ha faltado algo del rap de Doble V.

“Me ha llegado el mensaje de que en los conciertos de Kase.O la peña hace mucho ruido”, ha retado el rapero a los miles de asistentes que han rugido en respuesta. Y ante esta imponente contestación y el hecho de jugar en casa el zaragozano ha reconocido: “me da un poco de miedo esta gente, ‘co’”.

Nada que temer porque no ha estado solo, sobre el escenario le han acompañado el que fue su compañero de aventuras en Violadores del Verso, R de Rumba, en la mesa de mezclas, y El Momo, su telonero y junto a él en las voces.

Y después de hacer un repaso por algunos de sus nuevos temas como “Yemen”, “Amor sin cláusulas” o “Esto no para” el MC ha buceado por temas más antiguos como “Javat y Kamel”.

“Dejad los malos rollos fuera y los que los tengáis los vamos a tornar en buen rollo”, ha sugerido el cantante, que ha vuelto a hacer cómplice al público de su clásica petición de respeto y solidaridad al grito de “1, 2, 3: paz”.

Sin olvidar a las “chavalas increíbles, libres, inteligentes y fuertes” y que pueden “bailar como quieran y vestirse como quieran”, ha recordado Javier Ibarra, quien además de haber sido el pregonero de estas Fiestas del Pilar protagoniza los vídeos de la campaña del consistorio de la ciudad contra los ataques sexistas.

Y entre los invitados que han pasado por el escenario como Xhelazz y El Hermano L, también una mujer: la cantante albaceteña Rozalén ha puesto la nota melódica en una inédita versión de la canción “Mazas y catapultas”.

Otra de las muchas sorpresas que ha preparado el MC para su mimado público “maño” ha sido la figura de un extraterrestre, al que se nombra en su último disco, y que ha descendido sobre el escenario para presentar a SHO HAI y a Xhelazz con voz galáctica.

Con tres de los componentes de la extinguida leyenda del rap Violadores del Verso -SHO HAI, R de Rumba y Kase.O- los pocos asistentes que todavía quedaban sentados en las butacas se han puesto finalmente en pie para recordar con “Viejos ciegos” los “viejos tiempos” de la banda, que se concibió en los 90 en el zaragozano barrio de La Jota.

Y después de su tema “Repartiendo arte”, en el que confiesa por si quedaban dudas que la rima es su “cualidad”, el MC ha abandonado el escenario con un “os quiero Zaragoza”. Pero el público no se lo iba a poner tan fácil a un Kase.O con todavía mucha energía.

Cientos de mecheros encendidos y el sucedáneo de las luces de los móviles pidiendo más, han servido de preludio al momento más emotivo de la noche, cuando el cantante- sentado en una silla y con apenas un haz de luz- ha interpretado al borde del llanto su canción “Basureta (tiempos raros)”.

Y para levantar el ánimo el rapero ha vuelto a poner la carne de gallina a los asistentes pero por otra razón: ha sacado del cajón los dos grandes himnos de Violadores del Verso “Ballantines” y “Cantando”.

Para ir cerrando un intenso espectáculo de casi tres horas el zaragozano ha optado por el festivo rap que estrenó, en “ofrenda a la Pilarica”, en su pregón del pasado sábado y con el que ha recordado, junto a miles de voces, ese “soy de Aragón”.

Como último tema ha escogido “Outro” para transmitir a “su gente” que “cuanto más amor das, mejor estás”. Un cariño del que sin duda se ha empapado en Zaragoza, ciudad donde no cierra la gira de “El Círculo”, que pasará todavía por Alicante, Bilbao, Valencia, Barcelona y Madrid.