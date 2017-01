Justin Bieber opina sobre el nuevo romance de Selena Gomez

Siempre que el nombre de Selena Gomez se relaciona con un hombre, la sombra de Justin Bieber hace acto de presencia. Hay quienes le tachan de oportunista, sobre todos los seguidores de la cantante que están cansados de las idas y venidas del ídolo musical. El entorno del canadiense resta importancia al affaire entre su compatriota y la artista de 24 años porque consideran que se trata de una mera promoción personal.

Según el intérprete de Sorry, su exnovia y el exnovio de Bella Hadid están trabajando en un trabajo en conjunto y se repite la misma historia que en el pasado, cuando colaboró con Nick Jonas y con Zedd y vivió breves romances con sus compañeros de estudio.

Su despreocupación es total en este sentido porque el principito del pop no ha perdido y se ha reencontrado con una vieja amiga, Kourtney Kardashian. La celebridad y el cantante habrían pasado un buen rato juntos en The Peppermint Club (Los Ángeles). Aunque había rumores de reconciliación entre la hija de Kris Jenner y Scott Disick, lo cierto es que Kourtney se presentó ante su cita con un sugerente body transparente negro que dejaba muy poco a la imaginación.