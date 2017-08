Justin Bieber da explicaciones sobre la cancelación de su gira

Tras la inesperada cancelación de la gira de Justin Bieber hace unas semanas, el joven se convertía en noticia por un hecho algo feo. El cantante atropellaba a un paparazzi a la salida de la iglesia. Ahora, el joven ha decidido dar explicaciones acerca de la cancelación de su gira, tras el malestar de sus millones de fans.

El artista ha utilizado su cuenta de Instagram para dar los motivos y razones por los cuales tomó finalmente la decisión de abandonar su gira: “Estoy muy agradecido por este viaje junto a todos vosotros. Estoy agradecido por las giras, pero de lo que más me siento agradecido es que puedo enfrentarme a esta vida con todos vosotros. Aprender y crecer nunca ha sido tan fácil, pero saber que no estoy solo me permite seguir adelante”.

A través de una carta, el joven explica cómo se siente en estos momentos: “He dejado que mis inseguridades se lleven lo mejor de mí en estos tiempos. He permitido que mis malas relaciones dicten mi forma de actuar y tratar a la gente. He dejado que la amargura, los celos y el miedo lleven mi vida por mi”.

Así de apenado se mostraba en redes sociales el joven y confesaba los motivos de la cancelación de su gira, sin sen muy explícito tampoco: “El hecho de que me tome tiempo para mí ahora es mi manera de decir que quiero seguir. Quiero que mi carrera se sustente, pero también quiero que mi mente, mi corazón y mi alma estén en las mismas condiciones”.

Al final, el joven parece reconocer que nadie es perfecto y que por ello cada persona es especial, mostrándose más humano que nunca: “Creo que hay algo especial en las imperfecciones”.

EL ALTERCADO PROTAGONIZADO POR JUSTIN BIEBER CON UN PAPARAZZI A LA SALIDA DE UNA IGLESIA

La vida de Justin Bieber siempre ha estado rodeada de polémica. La última fue hace a penas unos días cuando el joven atropellaba a la salida de una iglesia a un paparazzi. El cantante rápidamente se bajo del coche para atenderle. Dos jóvenes del clan Kardashian, Kourtney y Khloe también acudieron aquel día a la misma iglesia, pero no estuvieron involucradas en la colisión.