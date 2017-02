El juez ordena que se busque de nuevo a Marta del Castillo en el Guadalquivir

El juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, ordenó a la Policía Nacional que realice una nueva búsqueda del cuerpo de la joven Marta del Castillo en una zona del río Guadalquivir que todavía no fue rastreada, y que estaría situada en la dársena del río, en las inmediaciones del antiguo club de remo de Lipasam, entre el puente del Cachorro y la pasarela de la Cartuja.

En un auto fechado ayer el juez ordena a la Policía Judicial, “con los medios que el Cuerpo Nacional de Policía considere necesarios, la inspección del tramo del río en el que se localizan los focos o puntos de interés” en el informe aportado por el padre de Marta, Antonio del Castillo, “para la búsqueda y localización del cuerpo de la víctima”.

clima propicio

La búsqueda ordenada por el juez en su último día al frente del Juzgado de Instrucción número 4 antes de tomar posesión de la plaza que ha obtenido en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, será realizada por agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), que ya están preparados para actuar, mientras que el inicio de la búsqueda dependerá de las condiciones climatológicas existentes.

Hay que recordar que, el día 1 de diciembre de 2016, el padre de la joven entregó en el Juzgado un nuevo informe que sostiene que el asesino confeso, Miguel Carcaño, podría haber arrojado el cuerpo de la joven a una zona del río Guadalquivir donde no se buscó a su hija con anterioridad.

De este modo, y a partir de una información aportada por un ciudadano anónimo, el geofísico Luis Avial –que buscó a Marta en la zona de Majaloba con un georradar– y un criminólogo realizaron un estudio en la dársena del Guadalquivir para lo que emplearon una especie de sonar o radar submarino de los utilizados para detectar los pecios y cuyos resultados apuntan la posibilidad de que existan restos humanos en la zona.

El juez también explica en el auto que publicó ayer que la pieza separada para la búsqueda del cuerpo se abrió con el objetivo de acordar en su seno “cuantas diligencias fueran necesarias para agotar la investigación de todas las hipótesis, por remotas que sean, capaces de arrojar luz acerca del paradero del cuerpo de la menor”.

Al hilo de ello, resalta que, desde el inicio de la investigación, los agentes de la Policía “han ido agotando la investigación de todas y cada una de las hipótesis –hasta de las conjeturas– planteadas en sede policial o por orden judicial, a través de un perseverante alarde de esfuerzo, entrega profesional y abnegada dedicación de todos y cada uno” de los funcionarios que forman parte de los distintos grupos policiales.

“Existe en la causa principal, y en esta pieza separada, buena constancia de ese ingente trabajo policial y, por más que su resultado no se haya visto recompensado con la localización del cuerpo de la menor, no deben dudar los familiares de la víctima de que sigue y seguirá firme y constante en pos de ese objetivo bajo la supervisión y control judicial”, destaca el instructor. n