Un juez investiga a los padres de una bebé de doce meses de Málaga que comió cannabis

El Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga tiene una causa abierta en la que investiga a los padres de una bebé de un año por un delito de maltrato infantil por dejación de funciones, después de que la niña diera positivo por cannabis en una analítica realizada tras acudir los progenitores a urgencias al notarla muy adormecida.

Los padres comparecieron la semana pasada ante la jueza de instrucción y no se acordaron medidas cautelares sobre ellos, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los hechos que se investigan sucedieron el 3 de enero en Málaga cuando al llegar del trabajo la madre observó que la pequeña, que es la única hija de la pareja y se había quedado a cargo de su padre, estaba muy adormecida, por lo que la llevaron a urgencias del Hospital Quirón Salud Málaga, que puso en marcha el protocolo de menores, según adelantado “Diario Sur”.

Los pediatras del centro sanitario examinaron a la niña pero no parecía estar enferma por ningún virus o infección. Sin embargo, tras un comentario del padre sobre la posibilidad de que se hubiera intoxicado por un porro, los médicos le hicieron una analítica de tóxicos y dio positivo por haber comido cannabis.

Desde el hospital pusieron en marcha el protocolo de menores correspondiente. Tras tener conocimiento del caso, el Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, como corresponde, realizaron la intervención oportuna para obtener toda la información relativa al mismo.



INTENCIONALIDAD

El juez no acordó por el momento ninguna medida contra los padres porque, supuestamente, pudo no haber intencionalidad. El caso se va a seguir instruyendo con la toma de declaración del médico que examinó a la pequeña y a otros testigos.

Los progenitores, ambos españoles y veinteañeros, llevaron a la pequeña al Hospital Quirón porque la notaron muy adormilada. En un principio los progenitores pretendían ocular el consumo de dicho estupefaciente por temor a las consecuencias que podría tener para ellos y respecto a la custodia de la menor.

Finalmente, por un comentario del padre, que al parecer mencionó la posibilidad de que se hubiese intoxicado por un porro, los médicos decidieron hacerle una analítica de tóxicos. El estado adormecido de la menor y el miedo a las consecuencias de una posible intoxicación debido a haber inhalado demasiado humo le hizo hablar.