Cinco jóvenes mueren al chocar dos vehículos en Cartagena

Cinco jóvenes –cuatro chicos y una chica– murieron y otros 3 resultaron heridos graves en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados dos vehículos que colisionaron, ocurrido en la noche del sábado en la carretera La Palma-Torre Pacheco, a 500 metros de la primera localidad, en el municipio de Cartagena.

Al lugar del siniestro acudieron patrullas de la Policía Local de Cartagena, Guardia Civil, Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena y ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del Servicio Murciano de Salud.

A su llegada, los servicios de emergencias confirmaron la existencia de cinco personas muertas y tres mujeres de entre 20 y 24 años gravemente heridas, que fueron trasladadas al hospital Santa Lucía de Cartagena.

Psicólogos de Cruz Roja también acudieron al lugar del accidente para atender a los familiares. Los fallecidos son jóvenes cuyas edades oscilan entre 18 y 22 años y vecinos de Torre Pacheco. El Ayuntamiento de la localidad acordó decretar tres días de luto por el trágico accidente. Desde el Consistorio señalaron que brindarán toda la ayuda posible a la familia de las víctimas. Respecto a las tres jóvenes ingresadas, al cierre de esta edición se sabía que no corren peligro, aunque su estado es grave.

Mientras, el funeral conjunto se realizará hoy, a partir de las 11.00 horas, en el Frontón Municipal de Torre Pacheco.

Por otro lado, un menor de edad falleció ayer en Málaga en un accidente de tráfico en la carretera MA-20 a la altura del kilómetro 10,2 en dirección Granada, en la salida del falso túnel de Carlos Haya de la capital. El accidente tuvo lugar alrededor de las 14.45 horas y se produjo por una salida de vía del vehículo. Efectivos de la Guardia Civil se trasladaron al lugar. No ha trascendido la edad del menor.

Un total de once personas fallecieron en las carreteras españolas en los siete accidentes mortales registrados entre las 15.00 horas del viernes y las 20.00 horas de ayer, según la Dirección General de Tráfico. Además, el balance deja cuatro heridos.

El primer accidente mortal se registró el viernes en Alicante, donde falleció una persona y hubo un herido. El sábado se registraron tres accidentes mortales con siete fallecidos.

Y ayer se registraron tres accidentes mortales con tres fallecidos, entre los que se incluye el de Málaga. Los otros dos fueron en Murcia y Toledo. n