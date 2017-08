Jennifer Lopez se lleva a su novio al rodaje de “Shades of Blue”

Parece que desde que Jennifer Lopez encontró el amor en el ex jugador de béisbol latino Alex Rodriguez, la artista no puede estar más enamorada. Y es que apenas se separa de él, ni para ir a trabajar.

La artista no para de trabajar. Entre sus conciertos en los cuales ala artista lo da todo y no para de bailar ni un segundo, sumado al rodaje de la nueva temporada de la serie en la que trabaja, ‘Shades of Blue’, Jennifer no para.

Sin embargo, parece que a la cantante y actriz no le gusta pasar mucho tiempo separada de su chico y por ello, no solo viven su amor de forma apasionada, hacer viajes románticos juntos a la ciudad del amor o entrenan juntos. Ahora J-Lo ha decidido llevarse a su nuevo amor al set de rodaje.



EL MEJOR ENTRENADOR DE JENNIFER LOPEZ ES SU PROPIO CHICO, A-ROD

La ex estrella de béisbol siempre que puede acompaña a su chica durante la grabación de la última temporada de la serie en la que la artista trabaja. Además, debido a su pasado como deportista de élite, Alex ayuda a su chica a prepararse para sus espectáculos, donde pasa horas y horas bailando.

Parece que la relación va viento en popa y que ambos están profundamente enamorados. Comparten la mayoría de su tiempo libre juntos y no se cansan el uno del otro. Además, ambos conocen ya a la familia del otro, un paso demasiado importante como para no tomarse en serio esta relación. ¿Sonarán campanas de boda algún día?