Jennifer Lopez afirma sentirse desprotegida ante su acosador

Jennifer Lopez se siente insegura. La estrella musical recurrirá a su equipo de abogados para lograr la orden de alejamiento permanente de su acosador, Tim McLanahan, después de que fuera desestimada por el juez que lleva su demanda de acoso. Fue el equipo de seguridad de la novia de Drake el encargado de interponer la demanda contra este hombre después de que se constatara que había seguido a la cantante desde Las Vegas a Los Ángeles, y que era el mismo que se presentó en la mansión de la artista de 47 años y le envió regalos.

Sin embargo, parece ser, según el portal TMZ, que cometieron el error de no presentarse en corte judicial el pasado martes ante la imposibilidad de localizar a McLanahan para presentarle los documentos legales, situación que abocó al magistrado a desestimar el caso. El equipo desconocía la existencia de un proceso por el que el juez podría permitirles publicar un aviso en un periódico local, lo que hubiera derivado en la admisión de la orden de alejamiento permanente.

Mientras sus abogados se ponen manos a la obra, la protagonista de Shades of Blue trata de llevar una vida normal, compaginando su apretada agenda profesional y su faceta de madre, sin olvidar sus rutinas diarias con el ejercicio, entrenamientos gracias a los que luce y presume de tipazo en redes. Hace pocos días, la exmujer de Marc Anthony causó furor en las redes por enésima vez al compartir un selfie junto a Dwayne Johnson, The Rock, tras haber coincidido con la estrella de Los vigilantes de la playa en el gimnasio.