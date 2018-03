Javier Bardem protagonizará una miniserie sobre Hernán Cortés

La plataforma Amazon Studios ha dado luz verde a una miniserie de cuatro horas basada en la figura del conquistador Hernán Cortés, un personaje que interpretará el actor español Javier Bardem, informó hoy la compañía en un comunicado.

El proyecto cuenta con un guión de Steven Zaillian (La Lista de Schindler), que a su vez gira en torno a un texto que dejó preparado el fallecido Dalton Trumbo bajo el título de “Montezuma” y que exploraba la relación entre Cortés y el emperador azteca.

Amblin Television y Steven Spielberg serán los productores ejecutivos de la miniserie junto a Bardem, Zaillian, Darryl Frank y Justin Falvey.



El texto de Trumbo fue escrito en la década de 1960 y se preveía que el proyecto contara con Kirk Douglas como protagonista, formando así pareja años después del éxito de “Spartacus”.

La idea volvió a emerger con fuerza en 2014 gracias al estudio DreamWorks, que encargó la historia a Zaillian con la idea de que Bardem la protagonizase y Spielberg la dirigiese.

Por ahora se desconoce si el cineasta se pondrá tras las cámaras en algún momento.

La serie girará en torno a la figura de Cortés, cuya expedición llegó al Valle de México en 1519 y encontró una de las metrópolis más importantes del mundo en aquella época.

“Con Javier Bardem como Cortés tenemos a la estrella perfecta para este papel y estamos deseando comenzar a rodar”, dijeron los dirigentes de Amblin Television, Darryl Frank y Justin Falvey.

“Es un privilegio poder contar esta historia épica”, señaló el intérprete español por su parte. “Está llena de drama y conflictos dentro de este espectáculo enorme e histórico donde dos civilizaciones distantes chocan en el momento álgido de sus reinados”, agregó.



“Lo mejor y lo mejor de la naturaleza humana salieron a relucir en toda su luminosidad y oscuridad. Como actor, no hay mejor reto que servir a un proyecto tan único y que me apasiona desde hace años”, indicó.

Además, Sharon Yguado, directora de series de Amazon Studios, comentó que los descubrimientos de Cortés “forjaron el mundo tal y como lo conocemos hoy día”, y prometió a los abonados de Prime Video, donde se emitirá la miniserie, “un viaje excitante”.

En 2014, Martin Scorsese y Benicio del Toro anunciaron que llevarían a la cadena HBO una serie sobre la vida de Cortés, pero el proyecto no salió adelante