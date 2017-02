Henrique Monteagudo apuesta por una candidatura de consenso para la Real Academia Galega

El secretario de la Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo, apostó por constituir “una única candidatura que recoja las distintas sensibilidades que hay dentro del pleno” de cara al relevo del actual presidente de la institución, Xesús Alonso Montero; y, en todo caso, llamó a esperar a la celebración del último pleno, a mediados de marzo, para barajar nombres.

El propio Alonso ratificó que no se presenta a la reelección, con lo que será presidente de la Academia hasta el 20 de abril.

En este contexto, al ser cuestionado sobre posibles candidatos y cambios en la directiva, mantuvo que los miembros del pleno no están hablando de eso ni él tiene “la menor noticia sobre alguien que se perfile”, a lo que añadió que por su actual cargo es “la persona menos indicada para hablar de este asunto”.

Por su parte, Monteagudo trasladó que la institución está todavía en una fase “preliminar” de este proceso de relevo, y, si bien reconoció que la directiva actual “está trabajando” para constituir una candidatura de consenso, aseguró que los posibles candidatos mencionados hasta el momento responden a “pura elucubración, no tiene fundamento”.

Tal y como señaló, aunque se habla de “perfiles” para la Presidencia, no hay ningún candidato preferido: “Si es una mujer, será una de las que están en la directiva, Margarita Ledo, Rosario Álvarez...; en el ámbito de la lengua tenemos muchos; alguien que comunique a la sociedad, Víctor Freixanes; y personas que ya se postularon, Manuel González”.

“Hay cuatro o cinco nombres que se le ocurren a cualquiera, pero que ahora mismo sería un atrevimiento” confirmar, según remarcó, antes de insistir en que será tras el último pleno de la directiva, a mediados de marzo, cuando “se abrirá un periodo de tres-cuatro semanas hasta la elección, en el que habrá que barajar nombres de forma mucho más concreta”.

año carlos casares

La RAG inauguró en Nigrán, en Pontevedra, “el año Carlos Casares”, escritor que protagoniza el Día das Letras Galegas 2017 y que durante este año será homenajeado con exposiciones, coloquios, rutas literarias, documentales y otras actividades. Los actos como es habitual se inauguran el día 17 de mayo.

Alonso Montero, participó en la presentación del proyecto “Primavera das Letras” en el CEIP Carlos Casares de Vilariño, donde destacó que los eventos con motivo de esta efeméride “no podían empezar de mejor manera” que en el colegio donde el autor y sus dos hijos cursaron Educación Primaria. n