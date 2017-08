Hallan el cadáver de una mujer acuchillada en su casa de Alcorcón

Una mujer de 36 años fue hallada muerta ayer en su domicilio de la localidad madrileña de Alcorcón con dos heridas de arma blanca en el cuello y en el pecho.

Según informaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y de Emergencias Comunidad de Madrid 112, el cuñado de la mujer encontró su cadáver pasadas las tres de la tarde en el baño de la vivienda, situada en la calle Matadero número 3, y avisó a los servicios de emergencias.

No han trascendido las circunstancias del fallecimiento y por el momento no hay ninguna persona detenida pero todo apunta a que puede tratarse de un nuevo caso de violencia de género.

Según las fuentes, el cadáver de la mujer se encontraba sobre un gran charco de sangre que ya estaba seca, por lo que podía llevar varias horas muerta, y de confirmarse la motivación del crimen sería la segunda mujer que fallece a manos de su pareja en Madrid en menos de 24 horas.. Ayer, un hombre de 71 años mató a golpes a su pareja en Getafe y después se entregó a la policía.

Tres días de luto oficial

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, condenó el asesinato y anunció que mañana convocará a la junta de portavoces para proponer tres días de luto oficial.

“Además, aunque no está confirmado que sea violencia de género, todo apunta a ello y en ese sentido guardaremos cinco minutos de silencio; reafirmaremos el compromiso de la sociedad, los partidos políticos, la unidad institucional, las entidades ciudadanas contra esta lacra”, declaró el primer edil. Este acto tendrá lugar hoy en la Plaza de España, frente al Consistorio. El regidor terminó su declaración mostrando su apoyo a la familia de la fallecida.

Las redes sociales fueron el medio usado por el PSOE y por su portavoz, Natalia de Andrés, para mostrar su “rotunda condena” ante el asesinato “de otra mujer en Alcorcón por posible violencia machista. Asimismo, la formación Ganar también lamentó esta muerte. “Mucha tristeza. Otra víctima más de violencia machista. Hoy en Alcorcón. Hay que poner todos los medios para evitarlo #NiUnaMenos”, indicó el portavoz Jesús Santos.

Por otra parte, el hombre de 71 años detenido el miércoles por matar a golpes a su pareja en la localidad de Getafe se negó ayer a declarar ante la Policía Nacional.

Fuentes jurídicas explicaron que el juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer de Getafe ya ha asumido las actuaciones de instrucción sobre la muerte de la mujer, de 63 años.

El presunto homicida se presentó el miércoles de madrugada en la Comisaría de Policía Nacional del municipio para confesar que había matado a golpes propinados en la cabeza a su mujer y que el hecho se había producido hace ya varios días.

Antecedentes por malos tratos

El arrestado por el asesinato de la mujer de Getafe tenía antecedentes por malos tratos sobre la misma víctima en los años 2011 y 2012. En el primer caso, la mujer no quiso orden de protección sobre su marido, y en 2012 no formuló denuncia alguna.

A su vez, fuentes municipales confirmaron que, en 2011, se produjo una intervención de Policía Local a requerimiento de los vecinos, y que “la trabajadora social se puso en contacto con la víctima para desplegar todos los servicios municipales de referencia”. Finalmente, la mujer no acudió a la cita concertada y en 2012 interpuso una denuncia. l