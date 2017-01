El hacker de Jennifer Lawrence, condenado a nueve meses de cárcel

El hombre que hackeó las cuentas de Jennifer Lawrence y de más de 30 celebridades ha sido condenado a nueve meses de cárcel, según adelantaba The Guardian.

En 2014, Edward Majerczyk organizó un esquema para robar fotos privadas de muchos rostros famosos y las filtró en internet. El condenado explicó en corte judicial que había tenido acceso a las cuentas de más de 30 rostros famosos haciéndose pasar por un agente proveedor de servicios de internet y pidiéndoles información sobre su nombre de usuario y contraseña.

El pirata informático ha sido condenado a nueve meses de prisión y a pagar 5.700 dólares, con los que se restablecen los gastos de terapia que tuvo que necesitar una de sus víctimas, aunque no se especifica cuál de ellas. Según reporta BBC, a pesar de que se le ordenó a Majerczyck pagarle la suma de 6 mil dólares a una de las celebridades afectadas después de que sus fotos fueron compartidas online, no fue acusado de vender o publicar el material por su cuenta.

El abogado del acusado de 29 años, Thomas Needham, aseguraba que su cliente estaba profundamente afectado y arrepentido por las consecuencias del escándalo y que sufrió una tremenda depresión en el momento en el que cometió sus fechorías. “Visitaba sitios de pornografía y salas de chats para tratar de llenar alguno de los vacíos que sentía en su vida”, apuntó el letrado para excusar al delincuente.