El Gobierno dará 9.000 euros en tres años a las empresas que hagan indefinidos a ninis

El Gobierno dará 250 euros al mes (3.000 euros anuales) durante tres años a las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que conviertan en indefinidos a los jóvenes beneficiarios del contrato de formación o aprendizaje (una vez hayan cumplido con la duración inicial de un año o la prórroga de seis meses), que hayan percibido la ayuda de acompañamiento de 430 euros mensuales.

Según informaron fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Socia, este incentivo será adicional al incentivo que ya existe por convertir a contratos en indefinidos. En la actualidad, las compañías reciben un incentivo por hacer indefinido a un trabajador de 1.500 euros al año y de 1.800 euros anuales en el caso de la mujer.

Esta medida se integra dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil dirigida a facilitar la inserción laboral de los jóvenes con un bajo nivel formativo y está relacionada con la ayuda directa de activación de 430 euros mensuales vinculada a un contrato de formación para jóvenes que ni estudian ni trabajan y que no tienen un título superior a Bachillerato.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció ayer durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso que el Gobierno se encontraba en negociaciones con la mesa de diálogo social y las comunidades para impulsar esta bonificación “potente”, que será de 3.000 euros anuales, durante tres años a favor de las empresas que contraten de manera indefinida a los ninis después de los 18 meses de formación.



Empleo de calidad

Según Báñez, esta medida persigue que los jóvenes desempleados consigan un trabajo “estable y de calidad”. La ministra resaltó que el Gobierno elige este contrato de formación y aprendizaje porque los que tienen más baja formación son los más vulnerables. “La diferencia de tasa de paro entre menores de 30 años se duplica entre los que tienen formación y los que no la tienen”, indicó.. Por otro lado, recordó que los 430 euros, financiados por el fondo social europeo, que recibirán los ninis durante su contratación de formación y aprendizaje “no es una ayuda salarial”, sino “una ayuda directa” que no se restará de su salario. “Es una ayuda directa a la formación. Se trata de 430 euros que se sumarán al sueldo que les correspondan según convenio”, subrayó.

Por otro lado, ocho de cada diez jóvenes creen que encontrarán un trabajo en menos de seis meses, el 57,3% de ellos cree que lo conseguirá en un plazo de tiempo entre tres y seis meses y casi un 30% espera tenerlo “inmediatamente”, según se desprende del informe “Redgeneración 2017” realizado por Adecco.

No obstante, el 15,4% de ellos piensa que el proceso de búsqueda será “más largo”, por lo que no creen que encontrarán trabajo en menos de un año. Los menos optimistas consideran que encontrarán empleo pasado el primer año después de acabar sus estudios.

De cara a los próximos cinco años, casi todos los encuestados opinan que tendrán trabajo relacionado con su formación, mientras que un 3,5% cree que lo “verdaderamente importante es tener un empleo” y que no es “necesario” que esté relacionado con sus estudios.

El 24,6% de los encuestados considera que encontrar un empleo hoy en día depende “en gran medida” de tener contactos, aunque también tener experiencia es “un aspecto clave”, según el 22,8%. Por otro lado, el 12,3% opina que encontrar un trabajo se debe “a méritos académicos”.

La actitud es otro factor importante a la hora de encontrar trabajo, según los encuestados. Mientras, un 1,8 por ciento achacan a la suerte la posibilidad de lograr un puesto de trabajo en la actualidad. Por otro lado, la mayoría de los jóvenes es consciente de que la formación es una variable “importante” a la hora de encontrar trabajo. l