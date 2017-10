Gerard Depardieu vende su casa en la localidad belga de Néchin

El célebre actor francés Gérard Depardieu ha decidido vender su casa en la localidad belga de Néchin, a escasos kilómetros de la frontera francesa, apenas cinco años después de haberla adquirido por razones fiscales, informó hoy el diario Le Figaro.

Depardieu espera obtener cerca de 1,2 millones de euros por esa propiedad de 450 metros cuadrados, bautizada como “White Cloud”, que utilizaba como residencia ocasional y alquilaba el resto del tiempo.

“Me encanta la gente de Néchin. (...) Con ellos no hay ningún problema”, llegó a decir en agosto de 2013, cuando el municipio de Estaimpuis, del que depende, le condecoró con la medalla de “ciudadano de honor”.

El traslado de su residencia fiscal a Bélgica tuvo lugar tras la decisión del Gobierno del socialista François Hollande de elevar al 75 % la tasa de imposición a los más ricos.

El entonces primer ministro Jean-Marc Ayrault calificó el exilio fiscal de Depadieu como “lamentable” y la airada reacción de otros destacados miembros de la clase política lo que hizo que el actor dijera que estaba dispuesto a renunciar a su pasaporte francés y aceptar el ruso.

Pero el idilio con Néchin, según Le Figaro, no se ha prolongado: Las estancias del actor eran cada vez más ocasionales y los negocios locales que montó, como una bodega, no llegaron a prosperar.

La venta de su villa belga se enmarca en el interés del actor por deshacerse de sus propiedades inmobiliarias.

Según un reportaje reciente de la revista Soixante-Quinze, Depardieu ha vendido ya su pescadería, Moby Dick, y una tienda gourmet japonesa, ambas en el distrito VI de París, y contempla igualmente librarse de su restaurante La Fontaine Gaillon