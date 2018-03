Gallego denuncia la falta de información sobre el convenio de cesión del Colón aprobado en el pleno

La Diputación aprobó ayer en el pleno el convenio de cooperación entre el organismo y el IMCE para la utilización y gestión compartida del teatro Colón. En la votación, solo el PP se abstuvo con una Rosa Gallego que salió a la palestra para denunciar la desinformación que hay al respecto del acuerdo. La concejala y diputada provincial aseguró que a día de hoy desconocen el contenido que propiciará que el Gobierno local coja las riendas del espacio. Señaló que no hay informe económico ni por parte del interventor y cuestionó a la entidad provincial “qué va a pasar con el personal, si van a pasar directamente a ser del Ayuntamiento o no”.

Gallego aprovechó su intervención para preguntar la naturaleza de los contratos a realizar y cómo se establecerá en estos dos años la programación de actividades y la comunicación o quién se encargará de las tareas de limpieza, gestión de público o venta de entradas, “cómo se va a gestionar si directamente o a través de contratos y si hay que modificar la ordenanza reguladora de las instalaciones municipales”.

Para la popular, a lo que se le dio luz verde ayer es un convenio de cesión compartida y no lo que se había contemplado, una forma de que la Diputación se ahorre gastos, y un problema ya que hasta la fecha el recinto es deficitario. La vicepresidenta del organismo, Goretti Sanmartín, indicó que el acuerdo establece claramente, por un lado, que será una gestión compartida durante dos años, con posibilidad de ampliación a dos más y que, en todo caso, será el IMCE quien se encargue de darle contenidos al teatro.

Para la responsable del área cultural, lo lógico es que haya una planificación por parte del Ayuntamiento de los espacios culturales que pilota, teniendo en cuenta el conjunto y dándole una especialidad a cada recinto para que la oferta sea diferente en el Rosalía, el centro Ágora, el Fórum o el Coliseo. Esta es precisamente la cuestión que desde la institución ponen encima de la mesa, además de los 500.000 euros para la programación y la reserva de 30 días para obras de producción propia y de entidades sociales.

Pleno

En este sentido, la concejala de Participación, Claudia Delso, le contestó a Rosa Gallego que este asunto se debatirá en el pleno de A Coruña y que el escenario de ayer no era el lugar para hacerlo, algo que reprobó la edil.

Desde la Diputación recuerdan que no hay novedad en el convenio que se presentó a los medios el pasado mes de febrero y que fue lo acordado.

La titularidad del edificio sigue siendo suya. Por eso, se creará una comisión de seguimiento sobre las actividades y la forma de llevar el recinto a partir del 2 de julio, pero será el Gobierno local quien lo gestione.

Como no hay un traspaso del inmueble, aclaran, existen una serie de cuestiones compartidas, pero que el escrito contiene los mismos términos. l