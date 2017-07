Galicia es la segunda comunidad con mayor índice de envejecimiento

Galicia es la segunda comunidad con el mayor índice de envejecimiento de la población. En general, el envejecimiento en España sigue imparable y, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se ha vuelto a registrar un máximo histórico. Hay 118 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16.

Estas cifras, que analiza Adecco en un informe, suponen un crecimiento de dos puntos porcentuales con respecto al año pasado, cuando el índice de envejecimiento era del 116% frente al 118% actual. Hace solo 37 años, en 1985, España todavía era un país joven con 46,7 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, es decir, que “la sociedad estaba en plena expansión y con gran potencial para crecer económica y laboralmente”, señala Adecco.

Es a partir de 2000 cuando, por primera vez, la proporción de mayores supera a la de jóvenes y España se convierte en un país viejo con un índice de envejecimiento superior al 100% que no ha dejado de crecer. Por comunidades, las más viejas son Asturias, con un índice del 210% (210 mayores por cada 100 menores de 16), seguida de Galicia (192,6%) y Castilla León (190,5%). En el otro lado están las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla junto con Murcia, Andalucía y Baleares, todas ellas con más jóvenes que viejos.

Estos datos tienen otra lectura, y es que desde 2000 España tiene más pensionistas que cotizantes. Un sistema insostenible.

El aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad son las principales causas del envejecimiento poblacional y las proyecciones a largo plazo no son nada halagüeñas.

Así, si no se toman medidas para revertir la situación actual, en 2030 los mayores de 65 supondrán el 30% de la población, frente al 18% actual. Y en ese momento, cuando empiecen a jubilarse los conocidos como “babyboomers” (nacidos entre 1958 y 1977), las personas en activo no tendrán capacidad para asumir el coste de la atención de las pensiones y sus cuidados sociosanitarios.

El director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, recordó que, actualmente, la relación cotizante-pensionista es de 2,1 y que el sistema solo es sostenible a partir de 2,5 contribuyentes por cada jubilado. Esta situación revela la urgencia de tomar medidas que pasan por alcanzar acuerdos de Estado para dedicar un mayor porcentaje del PIB a la familia. l