'Psiconautas' del gallego Alberto Vázquez se hace con el Premio Platino a la Mejor película de animación

La cinta 'Psiconautas, los niños olvidados' del gallego Alberto Vázquez y Pedro Rivero se ha hecho con el Premio Platino a la Mejor película de animación.



La película del ilustrador coruñés ya había sido galardonada en la misma categoría en la pasada edición de los Premios Goya. Ahora, 'Psiconautas' recibe el reconocimiento del audiovisual iberoamericano en la cuarta edición de los Premios Platino, celebrada el pasado sábado 22 de julio en la Caja Mágica de Madrid.



Una gala que ha encumbrado a 'El ciudadano ilustre', de Gastón Duprat y Mariano Cohn, como gran ganadora de la noche al hacerse con tres de los premios más importantes: el de Mejor película, Mejor interpretación masculina y Mejor guion.



En número de premios le supera la española 'Un monstruo viene a verme', de Juan Antonio Bayona, que ha resultado ganadora en cuatro de las siete categorías en las que competía: Mejor montaje, Mejor dirección de fotografía, Mejor dirección de arte y Mejor sonido. En cambio, 'Neruda', de Pablo Larraín, segunda película con más nominaciones de la noche, no ha conseguido ninguno de los premios a los que aspiraba.



El cine español ha logrado un total de ocho galardones, entre ellos los de Pedro Almodóvar, premiado a la Mejor dirección por 'Julieta'. El cineasta ha dedicado este galardón a los desaparecidos durante la Guerra Civil. "Espero que no hagan caso cuando oigan que abrir las fosas donde están los desaparecidos es abrir las heridas. Es cerrarlas y terminar de una vez para siempre con nuestra maldita guerra civil", ha dicho.



Asimismo, en la categoría de Mejor música original, Alberto Iglesias ha recogido el galardón por 'Julieta', de Pedro Almodóvar, a quien se ha referido como "amigo" que "durante tantos años" ha confiado en él "con paciencia" y "con ímpetu" le ha llevado a hacer música para sus películas". "Ha sido siempre una sensación de plenitud trabajar con él", ha dicho.



El Premio Platino a la Mejor interpretación femenina ha sido para Sonia Braga por su papel en 'Aquarius', de Kleber Mendonça Filho, que compitió en 2016 en el Festival de Cannes. Braga, galardonada en la primera edición de los Platino con el Premio de Honor, ha señalado que aquel reconocimiento le dio suerte porque dos años después Mendonça le envío el "mejor guion" que ha leído en su vida. "Representar a nuestro pueblo brasileño significa hoy como una resistencia", ha destacado Braga, quien ha resaltado que es el primer papel que interpreta en portugués en dos décadas.



ÓPERA PRIMA Y ANIMACIÓN



Por otro lado, el galardón a la Mejor ópera prima iberoamericana ha sido para 'Desde allá' (Venezuela, México), del venezolano Lorenzo Vigas, filme protagonizado por Alfredo Castro, que en 2015 consiguió el León de Oro en la Mostra de Venecia. El cineasta ha manifestado estar contento de recibir este galardón "especialmente en un momento tan complicado" para su país.



"Esta aventura empezó hace dos años en Venecia y termina dos años después en la fiesta del cine iberoamericano. Ojalá nos podamos unir para apoyar a Venezuela en este momento tan difícil que estamos viviendo", ha añadido el director.



A esta reivindicación se han sumado otras estrellas, como ha sido el caso de la actriz y directora venezolana Prakriti Maduro, quien en el momento de desvelar el nombre del ganador de uno de los premios técnicos, ha sacado una bandera de su país y ha dicho: "Queremos a Venezuela libre, nos urge".



La cinta '2016. nacido en Siria' ha sido galardonada con el premio al Mejor documental. "Gracias por ayudarnos a dar voz a quienes huyen de la guerra, que lo tiene que dejar todo por las bombas y el terror", han señalado los productores al recoger este premio, que "en estos tiempos de brexit y de Trump" se lo han dedicado "no a quienes construyen muros sino a quienes tienden puentes".



La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el actor Imanol Arias han entregado el Premio Platino al Cine y Educación en Valores, que ha recaído en 'Esteban' (Cuba, España), de Jonal Cosculluela.



En el apartado de televisión, 'Cuatro estaciones en La Habana', coproducción entre España y Cuba, de Félix Viscarret, ha ganado el premio a la Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana.



La gala, que ha sido conducida por el humorista español Carlos Latre y la actriz y cantante Natalia Oreiro, arrancó a las 22.00 horas como una fiesta al ritmo de 'La gozadera', de Gente de Zona, quienes se acercaron a las primeras filas a saludar a algunas de las estrellas de la noche, como el Platino de Honor, Edward James Olmos, el cineasta Pedro Almodóvar o Geraldine Chaplin. Además, la gala ha contado también con las actuaciones musicales de India Martínez y Miguel Bosé, entre otros.



Por otro lado, durante esta gala también se ha rendido homenaje a las personalidades que han contribuido a trabajar por la cultura iberoamericana. Entre ellas, la secretaria general iberoamericana ha tenido unas palabras de homenaje para Ignacio Echeverría, "el héroe del monopatín", fallecido el pasado mes de junio durante los ataques islamistas de Londres, y a quien se ha dedicado un largo aplauso en presencia de su hermano, Joaquín, presente en la gala.



Asimismo, durante la gala de los Platino, la organización ha anunciado que México será la sede que acogerá la próxima edición de estos galardones, que se unirá a las anteriores sedes: Panamá (2014), Marbella (2015) y Punta del Este (2016).