Fran Rivera recuerda a su madre en el 13 aniversario de su muerte

Un día como hoy hace 13 años, Carmina Ordoñez era encontrada muerta en su domicilio. Su amiga Eva Carreño descubrió su cuerpo sin vida tendido en la bañera con un fuerte golpe en la cabeza fruto de la caída.

La vida de la ‘Divina’ había estado marcada por la polémica, y su muerte no lo fue menos. Mucho se especuló sobre las causas de su trágico y repentino fallecimiento pero Carmina siempre dijo que no se veía cumpliendo los 50, y precisamente se fue con 49. Sus hijos Francisco, Cayetano Rivera Ordóñez y Julián Contreras Ordóñez, se negaron a hacer público el informe forense, por lo tanto las causas reales de su muerte nunca se supieron.

Sin embargo, Carmina ha continuado muy presente en la vida de sus tres hijos, que siempre que han tenido ocasión le han rendido homenaje, y un día como hoy no iba a ser menor. Como motivo del 13 aniversario de su muerte Fran Rivera ha publicado una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece su madre vestida de flamenca en caleza de caballo al lado de su hermana Belén Ordoñez en blanco y negro. Junto a la imagen un texto corto pero cargado de significado: “Se te echa de menos”, unas palabras que demostrarían los presente que sigue Carmina trece años después de su perdida.