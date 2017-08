Fotos íntimas de Justin Bieber se cuelan en las redes de su exnovia

Por desgracia, cada vez es más evidente que las celebrities no están a salvo de los hackers informáticos. Si hace unos días las damnificadas eran Anne Hathaway y su marido y más tarde, el ángel de Victoria’s Secret, Stella Maxwell y su actual pareja Kristen Stewart además de su ex Miley Cyrus ahora los perjudicados por estos piratas han sido Selena Gomez y Justin Bieber.

Selena Gomez ha visto como su cuenta de Instagram era atacada por los hackers llevando a la joven a desactivar por un tiempo su cuenta este pasado lunes. Sin embargo, el mayor perjudicado de todo esto ha sido el cantante y ex pareja de la celebrity, Justin Bieber.

El hacker ha vuelto a publicar unas fotos íntimas del canadiense. Y decimos que ha vuelto porque la primera vez que vieron esas fotos la luz fue en 2015. Y es que según la revista Variety, las imágenes correspondían a un viaje que la pareja hizo a Bora Bora cuando mantenían una relación sentimental y que fueron publicadas por el New York Daily News.

Y si ya en su día que esas fotos vieran la luz sentaba fatal al cantante, que se haya vuelto a filtrar de esta manera no le ha debido sentar nada bien al polémico artista.