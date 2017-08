La Fiscalía retira el recurso en que pedía prisión para Juana Rivas tras la entrega de los menores

La Fiscalía retiró el recurso contra la puesta en libertad el martes de Juana Rivas, para la que ya no pide prisión al entender que la “situación presuntamente delictiva” de esta madre de Maracena (Granada) cesó, después de que acatara el mandato judicial que la obligaba a devolver este pasado lunes a sus hijos al padre, condenado por lesiones en el ámbito doméstico en 2009.

Así lo indicaron fuentes de la Fiscalía, que precisaron que el Ministerio Público analizó su criterio respecto del auto dictado por el juez de guardia el martes, ya que el recurso contra el mismo se preparó antes de conocer el cambio de las circunstancias del caso de Juana Rivas, tras la entrega de los niños, de once y tres años, a Francesco Arcuri, residente en Italia.



Desobediencia

En este sentido, la Fiscalía presentó ayer un escrito desistiendo del recurso de apelación a la Audiencia Provincial tramitado el viernes ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga a la madre de Maracena por supuestas desobediencia judicial y sustracción de menores.

En ese recurso contra el auto del juez de guardia, se pedía prisión provisional sin fianza para Juana Rivas, mientras que ahora, tras la entrega de los niños, el fiscal se aviene al criterio del juez de guardia, que decretó libertad provisional tras considerar, entre otras cuestiones, que la investigada no tiene antecedentes penales ni hay “riesgo de fuga”.

Juana Rivas declaró como detenida el martes 22 tras casi un mes ilocalizable después de no cumplir, el 26 de julio, con la orden judicial por la que debía restituir a los menores al progenitor, residente en Italia.

El Ministerio Público solicitó tras esa comparecencia prisión provisional sin fianza para ella, alegando que se había negado a contestar a las preguntas del fiscal y que no había dado datos sobre el paradero de los niños.



Labor de auxilio

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, señaló ayer que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se limitaron a ir dando “cumplimiento estricto” a los diferentes autos y mandatos judiciales.

En declaraciones a los periodistas antes de presidir la Junta Local de Seguridad de Granada, Sanz apuntó que a la Delegación del Gobierno de Andalucía lo que le “corresponde es aceptar y, lógicamente, cumplir todos los mandatos y decisiones judiciales” en “la labor de auxilio” que se les ha ido encomendado a Policía Nacional y Guardia Civil.

Esa labor se realizó desde el “respeto” a las decisiones de los diferentes juzgados que han “intervenido” en el caso y que “han ido tomando la iniciativa”. Preguntado por el nuevo escenario que se abre tras la entrega de los dos menores, de once y tres años, al padre italiano, Francesco Arcuri, tras acatar la madre el mandato judicial, Sanz declinó hacer ninguna “valoración” o “juicio de valor” pues, como delegado del Gobierno, no le “corresponde”.

El equipo jurídico de Juana Rivas agradeció este pasado lunes el “trato amable, sensible y humano” de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el transcurso de la entrega de los dos hijos en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, y en las diferentes diligencias que se debieron practicar.