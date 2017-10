El Festival de Títeres inaugura su quinta edición en la sala Gurugú con un cuento pacifista

Los personajes con más madera de actores vuelven hoy a la sala Gurugú, como parte del V Festival de Títeres de A Coruña, una extensión del Festival Galicreques, Por la el escenario del número tres de la calla de Agra do Orzán pasarán un total de nueve compañías de títeres que proceden no solo de Galicia, sino del resto de España, Argentina y Brasil durante tres fines de semana. Pero la que hoy abrirá la programación es la veterana compañía Tanxarina con la obra “As bombas do xeneral”, un cuento pacifista.

La obra que se podrá contemplar hoy a las seis y media de la tarde y que está dirigida a niños de seis años en adelante, gira en torno a un general que cuenta con un arsenal de bombas atómicas que pretende utilizar, pero no cuenta con que los propios átomos prefieren huir a un lugar mejor.

Programación

La diversión continúa mañana con el montaje “Cú-cú, tas-tás”, a cargo de títeres Cachirulo, un espectáculo visual para los más pequeños, que narra la historia de un pequeño duende que confunde lleno con vacío, arriba con abajo y pequeño con grande.

El próximo fin de semana será el turno de Larei Lará, y de su espectáculo “Güe güe”, a las seis y media de la tarde del viernes, y al día siguiente a la misma hora, la compañía argentina “El Telón presentará “Historias con guante”. El domingo tomará el relevo los manchegos Titeres Laderos, que contarán con sus muñecos con las historias de lo cómicos y titiriteros de Cuenca, cuyo comienzo está programado para las dos y media de la mañana.

El viernes 20 llegan des de el otro lado del Atlántico los brasileños Valeria & Habib, con su “O día em que a morte sambou”, el sábado será el turno de Títeres sin cabeza, y el domingo de los madrileños Mazzú Teatro. El broche final lo pondrá la argentina Gabriela González el viernes 27.