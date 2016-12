Fallece a los 53 años mientras dormía el cantante británico George Michael

El mundo de la música se vuelve a vestir de luto. La noticia de la muerte de George Michael ha caído como un jarro de agua fría y son muchos los que se preguntan, a pesar de su largo expediente de incidentes provocados por la ingesta de drogas y alcohol, qué ha sucedido para un desenlace tan fatídico a la edad de 53 años. Según “TMZ”, fuentes del entorno del músico aseguran que este falleció por un fallo cardíaco mientras dormía.

“Nos han dicho que el deceso se produjo mientras dormía y no sufrió ningún dolor”, subrayó el portal. Asimismo, uno de los principales representantes del cantante asegura que no estaba enfermo y se encontraba trabajando en una película sobre su vida para “Showtime”, que se emitirá en Inglaterra el próximo mes de marzo. Debido al fatídico devenir de los acontecimientos, no extrañaría que la cadena liberara algunas de las imágenes de una pieza audiovisual que se convertirá en uno de los fenómenos televisivos del 2017.

Muchos de los seguidores del músico dirigieron su atención a la cuenta social de Andrew Ridgeley, exintegrante de Wham!, el dúo con el que se convirtió en icono de la música de los 80. “Estoy afligido por la pérdida de mi querido Yog. Yo, sus seres queridos, sus amigos, el mundo de la música, el mundo en general, lo amaremos por siempre. Besos”, escribió el músico, mensaje que en pocas horas fue retuiteado más de 9.000 veces.

“He querido a George Michael desde que tengo memoria. Él fue una inspiración absoluta. Siempre delante de su tiempo”, escribió James Corden en su cuenta de Twitter. El presentador de moda en Estados Unidos sabía muy bien de los que hablaba, porque el intérprete de la canción “Faith” fue el primero en hacer un Carpool Karaoke, grabado en 2011 para un especial de la BBC con el se recaudaron fondos para la caridad.

Tampoco salía de su asombro su compatriota Ricky Gervais, con el que compartió proyecto televisivo en “Extras”, una comedia coproducida por la BBC y HBO en la que George hacía varios cameos. “Increíble. Descansa en paz George Michael”, escribió el humorista.

Ellen Degeneres, que aseguraba sentirse apenada por la pérdida de un gran amigo, el actor australiano Russel Creo, el músico y productor Randy Jackson, el exfutbolista británico Gary Lineker, el dúo Disclosure, La Toya Jackson y la modelo Christy Turlington, que también compartió escenas en el vídeo “Freedom”, que reunió a las súper modelos de los 80, son otros de los muchos rostros famosos que han compartido en redes el dolor por la pérdida de otro icono artístico en el año más triste que se recuerda en la historia de la música reciente.