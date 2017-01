El exmánager de Alanis Morissette confiesa haberle robado dinero

Lo peor que le puede suceder a una estrella, ya sea del ámbito que sea, es que su representante sea de poco fiar. Eso le ha sucedido a la cantante Alanis Morissette con Jonathan Todd Schwartz, que le habría robado 4.8 millones de dólares entre 2010 y 2014, años en los que fue su máganer.

Según Los Ángeles Times, el responsable de los negocios de la canadiense presentó documentos legales en los que confiesa ser el responsable de fraude electrónico y evasión fiscal, delitos por los que podría ser condenado a cumplir entre cuatro y seis años de prisión.

Esos mismos informes señalan que sustrajo 1,7 millones de dólares a otros deportistas y celebridades a los que representó mientras trabajó en GSO Business Management, pero cuyas identidades no han sido reveladas todavía. Todd fue durante mucho tiempo el mánager de otras divas del mundo de la canción, como Beyoncé o Mariah Carey.

La compositora de 42 años, ganadora de siete premios Grammy, demandó a su representante el año pasado, aunque los abogados de ambas partes decidieron llegar a un acuerdo en el verano de 2016, cuyos términos no han trascendido.

El próximo 1 de febrero, Schwartz tendrá que presentarse ante el juez para escuchar el veredicto tras el acuerdo al que habrían llegado sus representantes legales con la Fiscalía. La pena de prisión no superará los seis años y deberá pagar 8,2 millones de dólares como indemnización.