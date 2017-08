Los examinadores de tráfico dejan la huelga indefinida y convocarán paros parciales

Los examinadores de tráfico desconvocaron la huelga indefinida por falta de acuerdos con la Dirección General de Tráfico (DGT) y para no hacer “sufrir” a la ciudadanía. En su lugar, convocarán paros todos los lunes, martes y miércoles de cada semana a partir del 4 de septiembre –como ya hicieron en junio y julio–, según informa la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra).

“La postura adoptada por mayoría de este colectivo fue convocar huelga indefinida a partir del 4 de septiembre con el fin de provocar la resolución del conflicto. Como esto no se produjo y la DGT sigue sin dar un paso, mientras la ciudadanía sufre, este comité sensible a las demandas de los ciudadanos en las últimas horas, consideró realizar un cambio en la estrategia de huelga”, indica la asociación, que justifica la desconvocatoria por la “responsabilidad” con la ciudadanía.

Reuniones

“Con el fin de que empresas y alumnos puedan trabajar al menos algunos días, se desconvoca la huelga indefinida en el día de ayer”, expresa Asextra.

La nueva convocatoria de huelga parcial que sustituirá a la huelga indefinida se producirá durante el mes de septiembre “para dar tiempo a que se produzcan nuevas reuniones y, al menos, que se proponga algo por parte de la DGT”, según indican desde Asextra.

Precisamente, este martes 22 de agosto, el Comité de Huelga y la DGT se reunieron para analizar y debatir la huelga indefinida y para fijar, en caso de no llegar a un acuerdo, servicios mínimos. Tras casi cuatro horas de reunión, ambas partes no llegaron a ningún punto en común.

Tal y como asegura la asociación, en la reunión que se celebró este martes la DGT “únicamente” se limitaron a “advertir e imponer sin aportar una solución que acabe con el conflicto”. l