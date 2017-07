Eva Longoria, loca por Marbella, disfruta de la Global Gift Gala

Dentro de pocas horas se celebrará en Marbella la sexta edición de la Global Gift Gala, que reunirá a la créme de la créme por un objetivo solidario, pero Eva Longoria lleva desde el pasado viernes disfrutando de la ciudad costera, de la que se declara una apasionada. Sus playas, los chiringuitos, la comida, las fiestas por la noche y los amigos que la esperan con los brazos abiertos cada verano son algunos de los alicientes que convierten este emplazamiento malagueño en uno de sus lugares favoritos.

La noche del pasado sábado, los paparazzi captaron a la estrella de Hollywood y a su marido, José Antonio Bastón, disfrutando de la fiesta previa, que este año se llevó a cabo en Playa Padre, uno de los chiringuitos más cool de la ciudad, donde se puede disfrutar de la cocina de Dani García y de las mejores sesiones de música dance de la zona, como la que anoche dedicó el DJ Tony Mendes a sus invitados, entre los que estaban Amaury Nolasco, Rafael Amargo, Ana García Obregón y Geno.

La actriz de 42 años, acompañada de su inseparable amiga María Bravo, que se encarga de gestionar todos los eventos que han tenido lugar a lo largo del fin de semana, visitaron la Casa Global Gift, donde son atendidos más de 300 niños con enfermedades graves o raras. “Eva, amiga mía, sin ti esto no se podría hacer. Por eso quería que vieras lo que estamos haciendo porque a veces si no lo vemos, no se siente, y el motivo son estos niños”, decía la andaluza durante un acto que tuvo lugar el viernes por la tarde.

Horas más tarde, se llevó a cabo la primera cena de bienvenida a la Global Gift en la Finca Besaya, donde se reunieron muchos de los organizadores y personas anónimas que apoyan la causa de la productora estadounidense.

Longoria colgaba hace apenas una hora una nueva fotografía desde la playa, donde descansa y toma el sol para lucir esta noche el mejor de sus bronceados en el esperado evento que se llevará a cabo en el Gran Meliá Don Pepe. La entrada más barata cuesta 500 euros y la más cara, 2.000, y entre las actuaciones de la noche: Descemer Bueno, Tony Mendes, Steve Edwards y Amargo.

La estancia de la protagonista de Mujeres desesperadas en Marbella se extenderá hasta el miércoles 19 de julio, cuando junto a su compañero Amaury Nolasco compartirán cena con espectáculo en el Teatro Marbella. La estrella televisiva y su comitiva cogerán un vuelo para trasladarse hasta Ibiza, donde el próximo día 21 tendrá lugar otra fiesta, a la que también acudirán Alesha Dixon, Pixie Lott, Oliver Cheshire, Craig McGinglay y Lucy Meck. Al día siguiente, los eventos solidarios se trasladarán al Casino de Mallorca y veremos si la texana le coge gusto y disfruta un tiempo más en España o pone rumbo a un nuevo destino solidario.