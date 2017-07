Eugenia Martínez de Irujo, feliz en el amor, baila al ritmo de Tom Jones

Como era de esperar, el concierto de Tom Jones en el Teatro Real de Madrid reunió a numerosos rostros conocidos que quisieron bailar con su música. Una vez más, Eugenia Martínez de Irujo, asidua al teatro, no faltó a esta velada.

Muy colorida, Eugenia lucía un vestido largo en tonos rosas, blancos y amarillos muy bien complementado con sandalias marrones de tacón alto con pequeña abertura al frente. En actitud coqueta y sonriente, la hija de la Duquesa de Alba confirmó que volverá a tomarse un respiro estival junto a su pareja, Narcís Rebollo.

Allí pudimos ver a Sandra Barneda, Frank Blanco, Adriana Abenia y a Silvia Superstar entre otros. Leo Harlem, por su parte, se mostró muy discreto con los rumores que relacionan a David Bustamante con Sandra, la supuesta ilusión del cantante tras el fracaso de su matrimonio con Paula Echevarría.

Sonia Ferrer no quiso perderse el concierto del ilustre de la música y aprovechó para desearle lo mejor a su ex novio, Álvaro Muñoz Escassi, que se encuentra muy deprimido tras su breve matrimonio con Raquel Bernal. La pareja decidió poner fin a su relación durante la luna de miel, por lo que Ferrer espera que el jinete se recomponga y eche a volar de nuevo. Asimismo, Alberto Chicote, Santiago Segura, Candela Peña y Noelia López fueron algunos de los personajes que constituyeron la larga lista de asistentes.