Eugenia Martínez de Irujo afirma que vive un gran momento

Eugenia Martínez de Irujo, gran amante de la música, no se quiso perder uno de los conciertos del año: el de Sting que no dejaba verse por aquí desde el año 2010. Con una gran sonrisa en el rostro, la hija de la Duquesa de Alba reconoció que está en uno de los mejores momentos de su vida. “Estoy feliz, se me nota un huevo”, dijo.