Los españoles ven los idiomas como segunda asignatura más importante

Los españoles sitúan el idioma extranjero como la segunda asignatura más importantes del sistema educativo, solo por detrás de Matemáticas, según se desprende de los datos publicados en el barómetro de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Para el 22,6% de los encuestados, aprender en la escuela una lengua extranjera es más importante que materias como Lengua (20,6%), Historia (6,4%), Tecnología (7,4%), Educación Física (2%) y Física (1,3%).

Preguntados por la importancia que se le da a esta asignatura en el sistema educativo actual, el 54,8 asegura que es mucha, frente al 39,8% que no lo considera suficiente. En este sentido, de los encuestados con hijos en edad escolar, el 60% considera que la educación en esta materia que recibe su hijo es buena, frente al 16% que la considera regular y el 10 por ciento que cree que es mala o muy mala.

CLASES PARTICULARES

No obstante, estos porcentajes van cayendo en aquellas familias con más de tres hijos. En estos casos la calificación de buena educación no supera el 43%, mientras que en el caso de un quinto hijo el 100% de las respuestas se decanta por calificarla de “regular”. Aún así, un 60% de los niños españoles no tiene ninguna clase de apoyo para esta asignatura fuera del colegio, frente a un porcentaje en torno al 30 por ciento que acude a clases particulares.

El segundo método más usado, sobre todo en el caso de los hijos mayores, es el del campamento de idiomas en España, seguido de la estancia de meses en el extranjero.

Estos datos resaltan la importancia que la sociedad española da al conocimiento de un idioma. Concretamente, es un 94,8% el que considera importante conocer lenguas extranjeras y, en su mayoría, opinan que es necesario para el desarrollo laboral. Así, casi siete de cada diez de las personas encuestadas reconoce que en algún momento se ha visto perjudicada en el trabajo por no tener estos conocimientos.

Casi un 60 por ciento de españoles reconoce que no habla ni lee en inglés, cifras que aumentan substancialmente si se menciona el francés, portugués, alemán o italiano.

Además, entre los que han contestado que sí tienen nociones de inglés, solo un 28 por ciento asegura poder realizar compras, preguntar una dirección o consumir algo en un restaurante en este idioma. n