Encuentran muerto al hombre que asesinó a su expareja en Ibiza

La Guardia Civil localizó en Cala d’Hort (Sant Josep) el cuerpo sin vida de un joven que podría ser el presunto asesino de Ada Graciela Benítez, la mujer de 34 años fallecida la pasada madrugada en Ibiza tras ser apuñalada.

El Instituto Armado sospecha que se trata del presunto homicida porque previamente los agentes localizaron en los acantilados el vehículo con el que el joven había huido.

El suceso tuvo lugar en un portal de la Calle Menorca. La Policía, de inmediato, comenzó a buscar al presunto homicida, un joven de 26 años con el que la mujer habría roto recientemente. Según un portavoz de la Guardia Civil, tras inspeccionar la costa de Sant Josep por tierra, mar y aire, sobre las 12.00 horas los efectivos policiales encontraron sobre unas rocas el cuerpo de un joven sin vida.

Además, se ha conocido que Ada Graciela Benítez no había presentado ninguna denuncia previa por episodios de violencia de género contra su presunto homicida, su ex pareja, de 26 años.

Según indicó el Institut Balear de la Dona (IBD), la mujer no acudió a esta entidad ni tampoco constan denuncias previas ante la Policía por violencia de género.

Como señalan las primeras pesquisas, la víctima y el presunto homicida mantenían una relación y se habían separado hacía unas semanas.



juicio tras 10 años

La Audiencia de Barcelona juzgará este martes a un hombre que abrasó a una compañera de piso al arrojarle una olla con arroz y agua hirviendo tras mantener una discusión, causándole secuelas permanentes en el glúteo, el pecho, el brazo derecho y el cuello.

El caso llega a juicio diez años después, ya que la agresión tuvo lugar el 11 de junio de 2006, y acumula importantes demoras, muchas de ellas sin justificación, ya que desde que la afectada compareció en la causa el 20 de julio de ese mismo año, hasta el 8 de abril de 2008, no se hizo nada.

Posteriormente, no se la citó para un reconocimiento médico hasta el 9 de marzo de 2010, y además la causa se sobreseyó una primera vez ante la ausencia de un testigo del caso, que se marchó a África.